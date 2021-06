Wertinger Aufgalopp

TSV heute mit dem ersten Testspiel

Fünf Trainingseinheiten haben die Fußballer des TSV Wertingen inzwischen absolviert. Am heutigen Samstag, 13 Uhr, steht zum Aufgalopp das erste Testspiel beim Augsburger Kreisligisten TSV Göggingen auf dem Programm. Ursprünglich hätte die Reise zum TSV Landsberg gehen sollen. Doch der Bayernligist sagte ab, weil in der zweithöchsten Amateurspielklasse die Punktrunde früher beginnt.

Standen zum Trainingsauftakt am 14. Juni insgesamt 35 Spieler auf dem Platz, so hat sich die Zahl bei den folgenden Einheiten nur gering reduziert. „25 Mann waren immer da“, berichtet Chefcoach Christoph Kehrle. Der 36-Jährige ist mit der Kaderzusammensetzung seiner Truppe mehr als zufrieden. „Ich glaube, wir haben genügend starke Spieler, um eine gute Saison zu spielen.“ Zuletzt stießen mit Marcel Mayr und Marco Gerold vom BC Schretzheim noch zwei externe Neuzugänge hinzu, die laut Kehrle auch charakterlich gut zum TSV Wertingen passen.

Offiziell verabschiedet worden sind nach einem internen Trainingsspiel am vergangenen Samstag Florian Prießnitz, nun Spielertrainer beim SV Kicklingen-Fristingen, und Angreifer Valentin Jaumann. Ihn zog es zu seinem Heimatverein TSV Zusmarshausen zurück. Bereits in einer Woche gibt es ein Wiedersehen mit Jaumann, denn dann gastieren die Wertinger in einem weiteren Testspiel beim Kreisligisten von der Autobahn.

Für die Trainingsabläufe sind Christoph Kehrle und Fabian Knötzinger (Coach der zweiten Mannschaft) nicht mehr alleine zuständig, mit Erste-Mannschaft-Spieler Andreas Kotter haben die TSV-Verantwortlichen einen Co-Trainer für die Bezirksligatruppe installiert. „Er kann und wird für uns eine wichtige Stütze werden“, lobt Kehrle das bisher gezeigte Engagement des 22-Jährigen.

Nicht gemeldet haben die Wertinger übrigens für den Toto-Pokal. Und dass aufgrund von Corona heuer der Sparkassen-Pokal abermals ausfällt, damit kann Kehrle leben. Die insgesamt sieben vereinbarten Testspiele bis zum Punktspielauftakt am Wochenende 7./8. August genügen nach Kehrles Einschätzung, um sich entsprechend in Form zu bringen. (her)

Testspieltermine: Sa., 26. Juni, 13 Uhr: TSV Göggingen - TSV Wertingen; Sa., 3. Juli: TSV Zusmarshausen – TSV Wertingen; Sa., 10. Juli: Cosmos Aystetten – TSV Wertingen; So., 11. Juli: TSV Friedberg – TSV Wertingen; Sa., 17. Juli: TSV Wertingen – TSV Gersthofen; So., 18. Juli: SSV Glött – TSV Wertingen; Freitag, 23. Juli: SV Thierhaupten – TSV Wertingen