Fußball

vor 49 Min.

Wertinger Positivserie mit einem kleinen Schönheitsfehler

Plus Fußball-Bezirksliga Nord: Drei Spiele in Folge ohne Niederlage bringen den TSV Wertingen nicht recht vom Fleck.

Von Michael Thiel

„Die Stimmung ist gut“, beantwortet Wertingens Trainer Christoph Kehrle die Frage nach seiner aktuellen Gefühlslage vor dem Auswärtsspiel am Sonntag (16.30 Uhr) beim FC Horgau. Seine Bezirksliga-Fußballer sind aktuell seit vier Spielen ungeschlagen und verzeichnen damit einen kleinen Positivlauf. Trotz dieser Serie ist der TSV in der Tabelle aber im Bereich der Abstiegsplätze zu finden, war auch am kleinen Schönheitsfehler liegt, dass in den vergangenen drei Spielen „nur“ drei Unentschieden eingefahren wurden. Somit kommen die Kicker vom Judenberg gerade nicht wirklich vom Fleck.

