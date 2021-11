Wertinger Punktesammeln zur Mittagsstunde

Plus Fußball-Bezirksliga Nord: Für einen Kicker des TSV Wertingen ist die Samstag-Partie in Nördlingen ein ganz besonderes Spiel.

Für die Fußballer des TSV Wertingen ist die aktuelle Bezirksliga-Runde eine ziemlich verrückte Achterbahn der Gefühle. Die Saison begann schleppend, ehe sich die Kehrle-Truppe gegen Spitzenteams behaupten und die ersten Zähler einfahren konnte. Es folgte eine kleine Krise und zum Abschluss der Hinrunde ging es wieder deutlich bergauf. Bereits um 12 Uhr startet für Wertingen am Samstag die zweite Saisonhälfte mit dem Auswärtsspiel beim TSV Nördlingen II.