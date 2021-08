Zehn TGL-Akteure trugen bereits „Grün-Weiß“

Plus Fußball-Kreisligen: Beim Derby in Gundelfingen kennt man sich. FCL und Binswangen hoffen auf die ersten Saisonheimsiege.

Von den acht Landkreis-Teams in den Fußball-Kreisligen West und Nord stehen sich dieses Wochenende die U23 des FC Gundelfingen und Aufsteiger Türk Gücü Lauingen in einem Derby gegenüber.