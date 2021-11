Fußball

vor 50 Min.

Zwei Derbys enden ohne Sieger

Plus Fußball-Kreisklasse West II: Torloses Remis am Aschberg. Baiershofen kommt über 2:2 gegen Neumünster nicht hinaus. SpVgg Bachtal nach 2:1 in Haunsheim jetzt alleiniger Spitzenreiter.

Bächingen/FCM – Kleinkötz 3:1

Trotz des Fehlens mehrerer Stammspieler präsentierte sich die SGBM in diesem Heimspiel der Fußball-Kreisklasse West II wiederum als starkes Kollektiv und bestätigte mit dem vierten Sieg in Folge ihre gute Form. Die Gäste hielten die Partie im ersten Abschnitt noch offen, doch fast mit dem Pausenpfiff netzte Adrian Berger eine schöne Vorlage von Leon Löffler zur 1:0-Führung für die Gastgeber ein. Die zweite Halbzeit lief erst eine knappe Minute, als Adrian Berger auf der rechten Seite seinem Gegenspieler entwischte und mustergültig flach nach innen spielte, wo der agile Robin Lang das Leder zum 2:0 eindrückte. Als Adrian Berger ein schönes Zuspiel von Christian Winkler zum 3:0 verwertete (62.), war die Partie so gut wie entschieden, auch wenn die Gäste bis zum Schluss nicht aufsteckten. Ein präziser Flachschuss von Nico Hempe (66.) bedeutete den Anschlusstreffer. Die Gastgeber hatten in der Folge noch mehrere gute Torchancen, wollten es aber in der ein oder anderen Szene etwas zu schön machen oder scheiterten am guten Gästeschlussmann Dominik Seibold. (CST)

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

