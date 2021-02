vor 17 Min.

Fußball im Kreis Dillingen: Das Wechselfenster ist jetzt zu

Plus Übersicht: Welche Spieler sich im Winter einem neuen Verein angeschlossen haben. Die beiden Lauinger Klubs angeln sich jeweils Akteure von höherklassigeren Teams.

Von Günther Herdin

Am vergangenen Sonntag wurde beim Bayerischen Fußball-Verband das Transfer-Fenster für einen Vereinswechsel im Winter geschlossen. Die sogenannte Wechselperiode II für die zum zweiten Mal unterbrochene Saison 2019/2021 ist somit beendet. Die Aktivitäten der Landkreisvereine auf dem Transfermarkt hielten sich in Grenzen. Einerseits wegen der Tatsache, dass es im Winter die Zustimmung des abgebenden Klubs bedarf, anderseits natürlich wegen Corona. Wegen der anhaltenden Pandemie weiß niemand, wann der Spielbetrieb wieder aufgenommen werden kann. Sollte dies im Frühjahr der Fall sein, hat die große Mehrzahl der Teams nur noch wenige Spiele zu bestreiten. Die meisten zwischen fünf und acht. Pessimisten befürchten sogar, dass die Saison doch noch abgebrochen werden muss.

Karl Bühler, der Trainer des Tabellenletzten der A-Klasse West III, FC Osterbuch, schließt dies nicht aus. Für ihn ist es wichtig, dass sein Verein bereits die Weichen für die Saison 2021/2022 gestellt hat. So wird Bühler im Sommer von Matthias Kempter abgelöst. Der Angreifer kommt vom SV Grün-Weiß Baiershofen zum FCO und soll nicht nur auf dem Trainingsplatz Gas geben, sondern auch den Angriff verstärken. Wie die Osterbucher hat auch die SSV Höchstädt ( Kreisliga Nord) die Trainerfrage für die nächste Saison geklärt: Für Ümit Tosun gibt dann Michael Mayerle die Kommandos (siehe eigenen Bericht auf dieser Seite). Auch beim Landkreisrivalen SV Kicklingen-Fristingen kommt es im Sommer zu einem Trainerwechsel: Peter Piak hört auf, Michael Prießnitz, derzeit noch in Diensten des Bezirksligisten TSV Wertingen, übernimmt.

Wie es beim FC Lauingen (Kreisliga West) in Sachen Trainer weitergeht, ist noch offen. Entweder, so Joachim Hauf von der Fußballabteilung, macht der jetzige Coach Haris Tausend alleinverantwortlich weiter oder er bekommt einen zweiten Mann an die Seite gestellt. In Sachen Winter-Neuzugänge können die Gelb-Schwarzen bei Algert Hoti Vollzug melden. Der 22-jährige Mittelfeldspieler kommt von der zweiten Mannschaft des TSV Rain ( Bezirksliga) zurück zum FCL. In der Jugend und danach zwei Jahre bei den Senioren spielte der gebürtige Kosovare bei den Mohrenstädtern, bevor der dann über die Zwischenstation SSV Dillingen nach Rain gewechselt ist. Lokalrivale Türk Gücü Lauingen zog den prominentesten neuen Spieler an Land. Von Landesliga-Spitzenreiter FC Gundelfingen wechselte Tarik Öz zum Tabellenführer der Kreisklasse West II. Beim FCG kam Öz in der unterbrochenen Saison auf 15 Einsätze und erzielte dabei zwei Tore. Am meisten auf dem Transfermarkt tat sich beim Bezirksligisten TSV Wertingen. Der Tabellensiebte konnte vier neue Akteure verpflichten. Nachfolgend alle Winter-Transfers auf einen Blick:

Landesliga Südwest

FC Gundelfingen keine

Dennis Brückner (links) kam zum TSV Wertingen. Bild: Aumiller

Bezirksliga Nord

SC Altenmünster Paul Greiner (TSV Welden)

TSV Meitingen keine

TSV Wertingen Dennis Brückner (SV Donaualtheim), Bastian Völk (TSV Welden), Baris Er (SSV Dillingen), Ivan Rasic (Kroatien, 2. Liga)

Kreisliga West

SSV Glött keine

FC Gundelfingen II (keine)

FC Lauingen Algert Hoti (TSV Rain II)

Algert Hoti wechselt zum FC Lauingen. Bild: Izso

Kreisliga Nord

SSV Höchstädt keine

SV Holzheim keine

SV Kicklingen keine

BC Schretzheim keine

Kreisklasse Nord II

TSV Binswangen keine

SSV Dillingen keine

SV Ehingen keine

FC Pfaffenhofen-Untere Zusam keine

TSV Unterthürheim keine

TSV Unterringingen keine

TSV Wertingen II keine

SV Wortelstetten Tobias Fech (TSV Wertingen

Kreisklasse West II

SV Aislingen keine

Grün-Weiß Baiershofen keine

TSV Haunsheim keine

Eintracht Landshausen keine

Türk Gücü Lauingen Tarik Öz (FC Gundelfingen)

SSV Peterswörth keine

SV Ziertheim-Dattenhausen keine

Tarak Öz ist neu bei Türk Gücü Lauingen. Bild: Brugger

A-Klasse West I

TV Gundelfingen Antonio Sottile (FV Sontheim II)

A-Klasse West II

SV Aislingen II keine

SG Bächingen-Medlingen keine

SSV Glött II keine

FC Unterbechingen keine

TSV Wittislingen keine

A-Klasse West III

TSV Bissingen keine

SV Donaualtheim keine

FC Donauried keine

SV Kicklingen II keine

SG Lutzingen Johannes Kraus, Bastian Burggraf (bd. eigene Jgd.)

SC Mörslingen Patrick Schlögl (SpVggg Kleinkötz)

FC Osterbuch keine

SV Roggden keine

BC Schretzheim II keine

SSV Steinheim keine

BC Unterglauheim keine

SV Villenbach keine

VfL Zusamaltheim Pascal Neff, Christian Pessinger (beide FC Pfaffenhofen-Untere Zusam

B-Klasse West I

TV Gundelfingen II keine

B-Klasse West III

TSV Binswangen II keine

Türk Gücü Lauingen II keine

FC Paffenhofen-Unt. Zusam keine

SC Unterliezheim keine

SG Unterringingen II keine

TSV Unterthürheim II keine

SV Wortelstetten II keine

B-Klasse West IV

SC Altenmünster II keine

SG Bächingen-Medlingen II Niklas Kaipf (eigene Jugend)

FC Lauingen II keine

Eintracht Landshausen II keine

SG Mödingen/Finningen keine

FC Weisingen II Thomas Mödinger, Ch. Öxler (beide SG Lutzingen)

SV Ziertheim II keine

SG Zusamzell-Reutern Andreas Belak (TSV Zusmarshausen als neuer Spielertrainer)

Lesen Sie auch:

Höchstädts Eigengewächs Mayerle übernimmt

Themen folgen