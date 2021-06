Regeln im Fußballstadium: Das gilt für Fans im Landkreis Dillingen

Plus Die Regelungen für Zuschauer bei Freiluftveranstaltungen im Amateursport wurden gelockert. Vor allem Fußballvereine sind erleichtert, dass die Pflicht für Sitzplätze wegfällt.

Den Durchblick zu behalten, wie viele Zuschauer beim Amateursport erlaubt sind, das ist in diesen Tagen nicht ganz einfach. Funktionäre, die sich mit diesem Thema beschäftigen, finden es zum Teil als „Lachnummer hoch drei“, wenn beispielsweise in Innenräumen (Sporthalle) bis zu 1000 Zuschauer auf festen Sitzplätzen zugelassen sind, draußen im Freien aber nur 500 auf festen Plätzen sitzen dürfen.