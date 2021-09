Fußbaoll

vor 49 Min.

Lauinger Derbysieg dank spätem Elfmetertor

Christoph Marek schickt FCG-U23-Keeper Fabian Karg (links) in die falsche Ecke und trifft per Strafstoß zum Lauinger 1:0-Derbysieg.

Plus Fußball-Kreisliga West: Der FCL setzt sich bei der Gundelfinger U23 mit 1:0 durch. Glötter 0:0-Remis beim Tabellenersten. „Türkische Kraft“ schlägt „Türkische Jugend“.

Jettingen – Glött 0:0

Zu einem Spitzenspiel der Fußball-Kreisliga West traten die fünfplatzierten Lilien beim Tabellenführer in Jettingen an – und reisten mit einem Punkt im Gepäck wieder ab – dank einer starken Defensivleistung gegen den Aufstiegsfavoriten. Eine überragende Abwehrreihe um Benedikt Krist und Keeper Dominik Trenker, der einen Foulelfmeter hielt, sicherte den hochverdienten Punktgewinn ab. Insgesamt war es ein 0:0 der besseren Sorte und von Beginn an Feuer in der Partie. Beide Teams schenkten sich keinen Zentimeter. Die Glötter nahmen VfR-Torjäger Tim Paulheim fast komplett aus dem Spiel. Auch die erste gute Möglichkeit bot sich den Gästen, als Tobias Mielke einen Schritt zu spät gegen Keeper Daniel Sax die Kugel verpasste (22.). Der Tabellenführer kam hingegen meist nach Standards zu Möglichkeiten, etwa durch Kapitän Justus Riedele (41.). Nach dem Wechsel ging bei den Lilien zwar etwas die Ordnung verloren, doch Jettingen kam kaum gefährlich zum Abschluss. Als Tony Espig nach gut einer Stunde wie vor Wochenfrist zum Freistoß antrat, fehlte nicht viel und die SSV hätte geführt. Sein Ball landete neben dem vergeblich hechtenden Keeper Sax am Torpfosten. 15 Minuten vor dem Ende wurde Lukas Mayer im Strafraum von Justin Morais de Almeida und Benedikt Krist zu Fall gebracht – Elfmeter. Jettingens Goalgetter Tim Paulheim trat an und scheiterte am stark reagierenden SSV-Keeper Dominik Trenker. Für den Zwölf-Tore-Mann war es der Tiefpunkt, nachdem er schon zuvor von Benedikt Krist fast komplett aus dem Spiel genommen worden war. Es blieb letztlich beim gerechten 0:0, da Jettingen die Standards nicht nutzte und die SSV in der Schlussphase den einen oder andere Konter nicht konsequent zu Ende spielte. (RÖB)

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen