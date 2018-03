vor 33 Min.

Futsal auf dem Stundenplan Lokalsport

Landkreis-Schulen kickten um die Titel

Nach dem Erfolg des Vorjahres richteten die Kreisschulobmänner für den Fußball im Landkreis Dillingen, Mittelschullehrer Wolfgang Mayr und Realschullehrer Herbert Gabriel, wieder ein Futsal-Turnier der Mittelschulen aus. Der Arbeitskreis „Sport in Schule und Verein“ unter der Führung von Schulamtsdirektor Markus Wörle unterstützte mit einer finanziellen Beteiligung die Vorbereitungen. Als Austragungsort wurde wieder die zentral im Landkreis gelegene Nordschwabenhalle in Höchstädt ausgewählt. Bei den Jahrgängen 2002/04 nahm die Josef-Anton-Schneller-Mittelschule Dillingen den Siegerpokal mit nach Hause. Die weiteren Platzierungen: 2. Mittelschule Wertingen, 3. Mittelschule Bissingen, 4. Mittelschule am Schlachtegg Gundelfingen, 5. Mittelschule am Aschberg Weisingen, 6. Hyazinth-Wäckerle-Mittelschule Lauingen, 7. Montessorischule Wertingen, 8. Mittelschule Höchstädt.

Bei den Jahrgängen 2004/06 gewann die Mittelschule Wertingen das Finale. Die weiteren Platzierungen: 2. Hyazinth-Wäckerle-Mittelschule Lauingen, 3. Josef-Anton-Schneller-Mittelschule Dillingen, 4. Montessorischule Wertingen, 5. Mittelschule Höchstädt, 6. Mittelschule am Schlachtegg Gundelfingen. Das Finale der Jahrgänge 2006/08 gewann die Josef-Anton-Schneller-Mittelschule Dillingen. Die weiteren Platzierungen: 2. Mittelschule Wertingen 1, 3. Mittelschule am Schlachtegg Gundelfingen, 4. Montessorischule Wertingen, 5. Mittelschule Höchstädt, 6. Mittelschule Wertingen II. (pm)

