17:57 Uhr

Gegen Sachsen die Spitze sichern

Badminton Regionalliga-Erster TV Dillingen hat Heimsiege gegen Leipzig und Dresden eingeplant. In der Rückrunde läuft es allerdings noch nicht ganz rund – und es gibt eine Veränderung.

Dillingens Badminton-Kapitän Florian Berchtenbreiter und seine Regionalliga-Teamkollegen haben am Faschingswochenende wenig Zeit für närrische Aktionen. „Die Heimspiele gegen Leipzig und Dresden sind richtungsweisend für den Rest der Saison“, sagt Berchtenbreiter: „Für uns gilt es, mit zwei Siegen den ersten Tabellenplatz zu verteidigen, zurück in die Spur zu finden und unseren punktgleichen Konkurrenten Geretsried ordentlich unter Druck zu setzen.“

7:1 und 8:0 für Dillingen

Zweimal Sachsen also: Am Samstag um 16 Uhr gastiert zunächst die Mannschaft aus Leipzig in der Dillinger Sebastian-Kneipp-Halle – erstmals übrigens. Auch wenn das Hinspiel mit 7:1 klar an die Donaustädter ging, dürfen spannende Matches erwartet werden. Einige der gewonnenen Partien in Leipzig gingen nur knapp an die Dillinger. Außerdem fehlt dem TVD diesmal mit Annika Oliwa ihre Mixed- und Doppelspezialistin. Für Annika rückt das Dillinger Eigengewächs Lilli Cramer in die Mannschaft und wird sowohl im Damendoppel wie auch im Einzel ihre ersten Einsätze in der „Erste“ bestreiten.

Am Sonntag um 10 Uhr empfangen die Nordschwaben dann das Team aus der sächsischen Landeshauptstadt Dresden. Florian Berchtenbreiter: „Wir müssen das klare 8:0-Resultat der Hinrunde erst einmal bestätigen. Bei uns läuft in der Rückrunde noch nicht alles so unbeschwert wie im alten Jahr.“ Der Eintritt für die Zuschauer ist bei beiden Spielen frei. (flob/dz)

