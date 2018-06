vor 41 Min.

Gegen den Favoriten chancenlos Lokalsport

Wittislinger Herren sind den Bissingern klar unterlegen. Die TSV-Damen punkten

Am Ende richteten es die Frauen: Die Wittislinger Herren mussten sich gegen Gegner Bissingen auswärts deutlich geschlagen gegeben, die Damen des TSV sicherten sich dagegen einen knappen Heimsieg gegen Schretzheim.

Gegen den Favoriten aus Bissingen gewannen Alexander Matt und Fabian Hoffmann ihre Einzel. Thomas Riesner unterlag in seinem Einzel mit 9:11 im Matchtiebreak. In den Doppeln setzte sich Bissingen jeweils in zwei Sätzen durch.

Die Damen hatten im Lokalderby die zweite Mannschaft des BC Schretzheim zu Gast. Im Einzel holten Nursel Wolf, Maxime Schilling und Manuela Seeger die Punkte zum 3:3-Zwischenstand. Die Doppel Nursel Wolf/Maxime Schilling und Manuela Seeger/Kerstin Wagner holten die Punkte zum Gesamtsieg.

Die Mannschaft um Mannschaftsführer Hermann Schädle tat sich erneut schwer. Den Ehrenpunkt holte Manfred Renner im Einzel.

Beim TSG Augsburg-Hochzoll holten Rudi Schäffler und Walter Klügel die Punkte im Einzel und Doppel.

Gegen den Tabellennachbarn holten Lara Braun und Celine Wolf zwei Punkte im Einzel. Die Doppel waren bis zum Schluss spannend und endeten beide im Matchtiebreak. Das Doppel Lara Braun/Marie Lemmer gewann dieses mit 10:6.

Die Herren 40 nutzten die letzte Chance, um den Abstieg zu vermeiden, nicht. Die beiden Punkte holte Thorsten Lemmer im Einzel und mit Rainer Lemmer im Doppel. Bemerkenswert war, dass fünf Spiele im Matchtiebreak verloren gingen. (LEMM)

Themen Folgen