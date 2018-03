vor 34 Min.

Gelungener Aufschwung Lokalsport

260 Aktive in 44 Riegen begannen in Wertingen die neue Gauliga-Saison

Von Ingrid Kling

In der Wertinger Stadthalle fand am vergangenen Wochenende der Auftakt der Turnsaison in der Gauliga statt. In sechs verschiedenen Wettkampfklassen gingen 44 Riegen mit insgesamt 159 Turnerinnen und 71 Turner an den Start. Besonders augenfällig ist die große Überlegenheit der Jungs und Mädels des TSV Buttenwiesen im Schülerbereich. Die Konkurrenz der Turnerinnen und der weiblichen Jugend beherrscht derzeit der TSV Harburg.

Ihren Heimvorteil nutzten die Wertinger Turner im ersten Durchgang. Deutlich mit 13 Punkten Vorsprung setzten sie sich vor die SpVgg Deiningen und den TV Dillingen an die Spitze. Es ist daher wenig verwunderlich, dass auch die ersten vier Plätze der Einzelwertung von den Gastgebern eingenommen werden. Dominik Mitschke, Manuel Ristagno und Marvin Bach haben sich bereits etwas von ihren Konkurrenten abgesetzt.

Gerade mal ein Punkt trennt die Spitze der männlichen Jugend. Es führt Monheim vor der KTV Ries. Wertingen als Drittplatzierter hat schon einen zu großen Rückstand, um noch in diesen Zweikampf eingreifen zu können. Die Einzelwertung wird von Turnern aus dem Donau-Ries-Kreis bestimmt.

Bei den C-Schülern sind die Abstände im Zwischenklassement bereits recht deutlich. Knapp 13 Punkte beträgt der Vorsprung des TSV Buttenwiesen auf den KTV Ries. Der drittplatzierte TV Dillingen liegt weitere 13 Punkte zurück. Mit Konstantin Seifried und Philipp Reuther liegen zwei Zusamturner in der Einzelwertung in Führung.

Über zehn Punkte Vorsprung hat sich bereits die erste Mannschaft der Schülerinnen C des TSV Buttenwiesen erarbeitet. Dahinter kämpfen Dillingen, Buttenwiesen II und der KTV Ries um die Podestplätze. Sie trennen gerade mal 0,75 Punkte, was einen spannenden weiteren Saisonverlauf verspricht. Die weiteren Landkreisteams aus Gundelfingen, Lauingen und Höchstädt landeten im Mittelfeld. Auch in der Einzelwertung führt mit Tamara Imm eine Zusamturnerin das 72 Teilnehmerinnen große Feld an. Edonisa Hoti (SSV Höchstädt) und Katrin Hämmerle (TV Dillingen) folgen mit wenig Abstand auf den weiteren Podestplätzen.

Etwas ausgeglichener ist die Situation bei der weiblichen Jugend. Hier hat sich der TSV Harburg vor Wertingen I, Gundelfingen und Buttenwiesen an die Spitze gesetzt. Fast alle Riegen haben aber noch die Möglichkeit, sich in den nächsten Wettkämpfen zu verbessern und anzugreifen. Für Spannung ist weiterhin gesorgt. Mit 60 Athletinnen ist die Einzelwertung auch hier eindrucksvoll besetzt. Lea Hieber (TVG, 3.) und Karina Friedrich (Wittislingen, 5.) wollen in den nächsten Wettkämpfen noch in die Titelvergabe eingreifen.

Bei den Turnerinnen setzten sich ebenfalls die Damen aus Harburg vor die Konkurrenz. Die Verfolgerinnen kommen aus Deiningen und Höchstädt. Abonnementsiegerin Katrin Wunderle (SSV Höchstädt) hat sich in der Einzelwertung bereits wieder an die Spitze gesetzt.

