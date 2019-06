00:04 Uhr

Generalprobe gegen den FC Augsburg

Trainer Martin Schmidt (hinten, links) und seine Bundesliga-Profis des FC Augsburg sind am 9. Juli in Jettingen Testspiel-Gegner des FC Gundelfingen.

Der Landesligist FC Gundelfingen beginnt bereits am heutigen Dienstag wieder mit der Saisonvorbereitung. Deren Höhepunkt ist der Test gegen die Profis aus der Bundesliga

Von Walter Brugger

Drei Wochen lang konnten sich die Landesliga-Fußballer des FC Gundelfingen entspannen und auch mal die Füße hochlegen, doch diese Zeit endet am heutigen Dienstag. Denn dann bittet Trainer Martin Weng die Grün-Weißen zum ersten Training in der Vorbereitung auf die am 13./14. Juli beginnende neue Saison.

Die neuen Gesichter im Kader sind überwiegend bereits bekannt, angefangen beim neuen Torwarttrainer. Denn Hubert Renzhofer, vergangene Saison Co-Trainer beim Regionalligisten FV Illertissen, kümmert sich in alter Funktion künftig wieder um die grün-weißen Schlussmänner. Matthias Beck, der bereits in der Endphase der zurückliegenden Runde zum Einsatz kam, rückt zusammen mit Elias Oberling aus dem eigenen U23-Kader nach oben. Aus der eigenen Jugend stoßen Jan-Luca Fink, Benedikt Ost und Noah Eberhardt zum Landesliga-Team, außerdem werden die weiterhin für die U19 spielberechtigten Nikolas Zeyer und Dennis Ortner vorzeitig in den Herrenbereich wechseln. Stürmer Jasjot Padda kehrt von seinem Kurzgastspiel beim Kreisklassisten SSV Dillingen zurück und vom württembergischen Landesligisten FV Sontheim stößt Stürmer Philipp Schmid zu den Grün-Weißen. Wobei Schmid anfangs nur als Co-Trainer im Einsatz ist, denn der 24-Jährige absolvierte am Pfingstsamstag noch sein letztes Punktspiel mit Sontheim und soll wenigstens eine kleine Wettkampfpause bekommen.

Eine solche steht auch den Kickern des TSV Rain ins Haus, nachdem die am Wochenende noch im Relegationseinsatz waren und dabei den Sprung in die Regionalliga schafften. Weshalb er für den 22. Juni gegen den FCG geplante Test auf der Kippe steht. Für die Grün-Weißen wäre es das erste Vorbereitungsspiel, es folgen Duelle mit den A-Junioren des FC Augsburg (26. Juni, Ort noch offen) und daheim mit dem Bezirksligisten TSV Gersthofen (30. Juni, 16 Uhr). Höhepunkt der Vorbereitung ist das Spiel gegen den Bundesligisten FC Augsburg, das am 9. Juli (18 Uhr) auf dem Gelände des VfR Jettingen stattfindet – und die Generalprobe für den Landesliga-Auftakt darstellt. Noch offen ist, ob die Grün-Weißen am 6. Juli gegen den FC Günzburg testen. Denn an dem Wochenende ist vom Verband auch die Qualifikation für den Toto-Pokal angesetzt. Die wird in diesem Sommer in Turnierform mit jeweils vier Teams durchgeführt. Wo der FCG da im Einsatz ist, und auf welche Gegner er trifft, ist noch offen.

