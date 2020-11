17:42 Uhr

Gerd Müller: Ein Spiel führte ihn sogar nach Gundelfingen

Beim DFB-Pokalspiel im August 1978 in Gundelfingen zwischen der SSV Glött und dem FC Bayern München kam es zum Wimpeltausch zwischen SSV-Kapitän Franz Sailer (links) und dem Bomber der Nation, Gerd Müller. Der aus Nördlingen stammende Vollblutstürmer feiert am heutigen Dienstag seinen 75. Geburtstag.

Plus Kicker aus dem Landkreis Dillingen erinnern sich an den „Bomber der Nation“, der 75 Jahre alt wird. Ein Handschlag bleibt unvergessen.

Von Günther Herdin

Tschik Cajkovski, sein erster Trainer beim FC Bayern München nannte ihn „kleines, dickes Müller“. Zu Hause in Nördlingen war er für seine Mitspieler und Freunde meistens der „Hadde“ oder der „Hartl“. Die Fußball-Fachwelt in Deutschland nannte ihn später angesichts seiner unzähligen Tore, die er für den FC Bayern und die Nationalmannschaft geschossen hat, „Bomber der Nation“. Die Rede ist von Gerhard (Gerd) Müller, den einstigen Vollblutstürmer, der seit 2015 an Alzheimer erkrankt ist und am heutigen Dienstag seinen 75. Geburtstag feiert.

Helmut Rehm kannte Gerd Müller schon aus der Schülerauswahl

Ein Jahr älter als der in Nördlingen geborene und aufgewachsene spätere Welt- und Europameister ist Helmut Rehm. Der Schretzheimer, der seit vielen Jahren in Lauingen wohnt, kann sich noch gut an das Jahr 1958 erinnern. Damals gehörte Rehm einer Donau-Schülerauswahl aus Lauingen, Dillingen und Schretzheim an, die auf eine Auswahl der besten Nachwuchskicker aus Donauwörth und Nördlingen traf. Das Endergebnis hat der heute 76-Jährige nicht mehr im Kopf, dafür aber den Typen, der in der gegnerischen Mannschaft mit seiner unnachahmlichen Spielweise herausgestochen ist.

Es war nicht das einzige Mal, dass sich die Wege von Helmut Rehm und Gerd Müller kreuzten: 1962 gehörten beide sowie Rehms Teamkollege Hans Burkhart vom BC Schretzheim der schwäbischen A-Jugend-Auswahl an, die sich zu einem Lehrgang in Sonthofen traf. Schon bei der Anreise mit der Bahn von Donauwörth ins Allgäu trafen sie den schüchternen Nördlinger im gleichen Abteil. Lediglich beim Schafkopfspielen am Abend nach den Trainingseinheiten, so Rehm, habe Müller seine Zurückhaltung etwas abgelegt. Der Torjäger aus dem Ries sei ein leidenschaftlicher Kartler gewesen. Als der Lehrgang beendet war und die nordschwäbischen Auswahlspieler wieder in Donauwörth ankamen, sind Helmut Rehm und Hans Burkhart mit Gerd Müller bei einer Kirmes in Donauwörth noch Autoscooter gefahren.

Ein Jahr später trennten sich die Wege von Rehm und Müller: Während Rehm beim BC Schretzheim in der damaligen A-Klasse (jetzt Kreisliga) in einer Saison sage und schreibe 58 Tore erzielte, ging der Stern des kleinen, untersetzten Stürmers aus dem Ries beim FC Bayern München und in der Nationalmannschaft auf. Mit dem WM-Titel 1972, als der Bomber der Nation den 2:1-Siegtreffer im Finale gegen die Niederlande erzielte, gipfelte seine große Karriere. Rehm bewies seine Torjägerqualitäten später für einige Monate bei Schwaben Augsburg und sechs Jahre lang beim FC Gundelfingen. Den Werdegang seines einstigen Kollegen aus der A-Jugend-Schwabenauswahl hat Rehm natürlich bestaunt.

DFB-Pokal 1978: Gerd Müller im Gundelfinger Stadion

„Wie er gespielt hat, das war einmalig“, schwärmt der Wahl-Lauinger noch heute von den kurzen Drehungen Gerd Müllers im Strafraum und seinen Toren aus den unmöglichsten Lagen. Einer, der gegen Gerd Müller in einem Pflichtspiel mitgewirkt hat, ist der heute 67-jährige Otto Birzele aus Glött. In der ersten Hauptrunde des DFB-Pokals traf er am 5. August 1978 mit der SSV Glött im Gundelfinger Stadion auf den FC Bayern München. Kapitän Müller erzielte per Elfmeter nur einen Treffer zum 0:5-Endsand. Der Bomber der Nation wurde von Ernst Seybold bestens bewacht“, erinnert sich Birzele. Als Spielführer der SSV führte Franz Sailer den Außenseiter aufs Feld. Der Handschlag beim Wimpeltausch mit Müller bleibt für ihn unvergesslich.

Während Sailer später für kurze Zeit Vorsitzender bei der SSV Glött wurde, übernahm für zwei Jahre Otto Birzele das Amt des Spielertrainers. Mit ihm im SSV-Team stand damals Georg Heinle. Der aus Neumünster stammende Angreifer spielte insgesamt vier Jahr in Glött und sei wie Gerd Müller ein typischer Strafraumspieler gewesen: Ball gut mit dem Körper abdecken, kurze Drehung, Schuss und Tor – Heinles Eigenschaften glichen denen von Gerd Müller sehr, so Birzele und Sailer übereinstimmend. Spricht man Georg Heinle heute auf den „Bomber der Nation“ an, gerät er regelrecht ins Schwärmen: „Der beste Stürmer der Welt. So einer wird nie wieder kommen“, betont der 62-Jährige im Brustton der Überzeugung. Ein ähnlicher Spielertyp wie Gerd Müller oder Georg Heinle (in seiner besten Saison für Glött erzielte er 38 Bezirksliga-Tore) sei in den 1970er-Jahren der Weisinger Georg Rommer gewesen, erinnern sich Birzele und Sailer.

Torjäger nicht besonders lauffreudig

All die Torjäger aus vergangenen Zeiten, weiß der ehemalige Spieler des TSV Wertingen, Peter Gaugler, seien nicht gerade lauffreudig gewesen. Doch in entscheidenden Momenten seien Gerd Müller, ein Georg Heinle, ein Georg Rommer, aber auch ein Ali Dabestani und ein Peter Szupak am richtigen Platz gewesen. Beide Letzteren spielten einige Jahre für Wertingen und haben zahlreiche Tore erzielt, führt Gaugler auf. Auch Erwin Vrazic vom TSV Meitingen, den sie aufgrund seiner zahlreichen Treffer einfach nur „Bomber“ nannten, gehört in den Erinnerungen von Gaugler zu den Kickern, welche Tore aus unmöglichen Situationen erzielt haben.

„Solche Typen gibt es heute leider nicht mehr“, bedauern Helmut Rehm, Otto Birzele und Peter Gaugler. Als Letzterer vor mehr als fünf Jahrzehnten auf dem Sportplatz auf der Kaiserwiese in Nördlingen als Fan ein Spiel zwischen dem TSV Wertingen und dem SV Holzkirchen beobachtete, sei Gerd Müller ebenfalls unter den Zuschauern gewesen, so Gaugler. Mit „kleines, dickes Müller“, wie einst Tschik Cajkovski, habe den Bundesliga-Rekordtorjäger freilich keiner angesprochen.

