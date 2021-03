17:48 Uhr

Gikiewicz-Flugshow im Mainzer Sandkasten, Kleindienst erweist FCH großen Dienst

Auch dank des überragenden Torhüters Rafal Gikiewicz sicherte sich der FC Augsburg den ganz wichtigen 1:0-Auswärtssieg in Mainz.

Bundesliga: Überragender Keeper beim 1:0-Auswärtssieg des FC Augsburg. Für den Zweitligisten Heidenheim trumpft ein Rückkehrer auf.

Mit einem 1:0 gelang dem Fußball-Erstligisten FC Augsburg beim Tabellensiebzehnten Mainz ein wichtiger Auswärtssieg. Die Fuggerstädter verschafften sich damit ein kleines Polster auf die Abstiegsplätze. Wesentlichen Anteil am Erfolg hatte FCA-Keeper Rafal Gikiewicz. Auch in der Zweiten Bundesliga sicherte sich der regionale Topverein drei Punkte: Heidenheim gewann sein Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf 3:2 und rückte in der Tabelle mit jetzt 36 Punkten auf Rang sechs vor. Die Treffer zum 2:1 und 3:2 erzielte ein Spieler, der zu Saisonbeginn noch gar nicht im FCH-Kader gestanden hatte: Tim Kleindienst.

Rafal Gikiewicz: Der FCA-Torhüter zeigte in Mainz, warum er derzeit zu den besten Torhütern der Bundesliga gehört. Er hielt alles, was zu halten war, strahlte viel Ruhe auch bei hohen Bällen aus. Gikieewicz riskierte in der zweiten Hälfte Kopf und Kragen, um gegen Onisiwo zu klären.

Tim Kleindienst Bild: Aumiller

Tim Kleindienst: Nach einer für ihn überauserfolgreichen Saison 2019/20 (29 Ligaspiele, 14 Tore) war der ehemalige Cottbuser und Freiburger Stürmer im Sommer 2020 zu belgischen Erstligisten KAA Gent gewechselt – und zur Winterpause der Runde 2020/21 nach nur einem halben Jahr zum FCH zurückgekehrt. Zum zweiten Mal bereits, denn schon 2016/17 war er für die Ostäbler aufgelaufen (27/7). Inzwischen kam Kleindienst auf fünf Einsätze, die beiden Treffer gegen Düsseldorf waren schon seine Saisontore Nummer sechs und sieben. (rogö/gül)

