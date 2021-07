Glött

vor 16 Min.

Das ist das neue Team des SSV Glött

Mit zahlreichen Neuzugängen startet die SSV Glött in die Saison 2021/22 der Kreisliga West. Hinten von links: Daniel Oberfrank, Michael Käßmeyer, Markus Rickauer (Chefcoach), Maximilian Konle, Abteilungsleiter Thomas Schreitt, Jonas Stutzmüller und Till Erhadt. Vorne von links: Justin Morais de Almeida, Eduard Keil (Co-Spielertrainer), Bernd Ostertag, Raphael Martin und Pius Galgenmüller. Es fehlen Steven Kopp, Franz Bacherle.

Plus DZ/WZ-Sommercheck: SSV Glött startet mit zahlreichen Neuzugängen und jede Menge Selbstvertrauen in die neue Saison der Kreisliga West. Mit Eduard Keil hat Chefcoach Markus Rickauer einen weiteren Co-Spielertrainer an seiner Seite.

Von Günther Herdin

Nach Bayernliga-Aufsteiger FC Gundelfingen, dem Bezirksligisten TSV Wertingen und dem FC Lauingen ( Kreisliga West)nehmen wir bei unserem DZ/WZ-Fußballcheck heute mit der SSV Glött einen weiteren Traditionsverein aus dem Landkreis Dillingen unter die Lupe. Die „Lilien“, wie die Glötter im Volksmund genannt werden, gehen mit einer runderneuerten Mannschaft in die neue Saison der Kreisliga West.

