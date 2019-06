vor 44 Min.

Hausens Senioren 50 fahren bei TeG Lech-Schmuttertal Saisonsieg eins ein

Von Stefanie Pöschel

Für die Tennis-Herren 50 des TC Hausen war das Auswärtsspiel beim TeG Lech-Schmuttertal dagegen mit 7:2 nicht nur erfolgreich, sondern auch der erste Sieg in der Saison. Nach Einzelpunkten durch Josef Rettenberger, Klaus Stehle, Uwe Steur und Wolfgang Trittner war der Erfolg noch nicht ganz im Trockenen. Aber die Doppel Rettenberger/Steur, Schneider/Ziegler und Stehle/Trittner machten alles klar.

Die Herren 60 kehrten ebenfalls mit einen 7:2-Sieg von ihrem Auswärtsspiel gegen den TC Altenstadt/Iller nach Hause. Bereits durch die Einzelsiege von Helmut Kurz, Martin Bundschuh, Reinhold Hochstädter, Franz-Josef Steger und Richard Wenger war der Sieg in trockenen Tüchern, der mit zwei Doppelsiegen das Endergebnis von 7:2 aufwertete.

Die Herren I konnten nicht an ihre jüngsten Erfolge anknüpfen und musste beim Tabellenführer TSV Burtenbach eine 2:7-Niederlage hinnehmen. Stefan Reumuth holte im Einzel und Michael Winter/Felix Weihmayer im anschließenden Doppel die beiden Ehrenpunkte. Die Doppel Oberfrank/Brugger, Bundschuh/Reumuth gaben sich im Match-Tiebreak knapp geschlagen.

Gleich doppelt ran musste die Damen-Spielgemeinschaft mit Lauingen am Donnerstag gegen Wiggensbach sowie am Sonntag gegen des TSV Pfuhl. Mit zwei 5:4-Siegen nahmen die Damen in den Auswärtsspielen die Punkte mit nach Hause. Martina Wegerer konnte beide Einzel, Stefanie Wahl eines für sich entscheiden. In den jeweiligen Doppeln waren das Duo Wahl/Wegerer für die Gegner unschlagbar.

