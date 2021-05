Golfen für den guten Zweck: 1450 Euro für Menschen in Not gesammelt

42 Teilnehmer spielen am Vatertag 1450 Euro ein. Auch Petrus, private Spender und die Sparkasse leisten ihren positiven Beitrag zum Gelingen der Veranstaltung.

Wer hätte das vor Jahresfrist gedacht? Der beliebte Lesergolftag der Donau-Zeitung und Wertinger Zeitung samt Neun-Loch-Turnier zugunsten der Kartei der Not konnte erneut nicht im gewohnten „großen Format“ stattfinden. Wie bereits 2020 stand auch der gestrige Vatertag erneut und immer noch im Zeichen der Corona-Pandemie samt ihren Einschränkungen auch auf dem Sport im Landkreis Dillingen.

Starter und Marshall war wieder Bernd Mayr (links), der hier Andreas und Sonja Kimmerle über die Besonderheiten der 9-Loch-Runde am Vatertag aufklärt – wegen des vielen Wassers auf einigen Spielbahnen war „Besserlegen“ erlaubt. Foto: Aumiller

42 Golfer und Golferinnen des GC Dillingen ließen sich aber nicht schrecken und schwangen – ganz coronakonform in Zweier-Flights und auf „privater Runde“ – den Schläger für den guten Zweck. Immerhin hatte Petrus ein Einsehen und bescherte den meisten Teilnehmern sogar einige Stunden sonniges Wetter.

Treue zur Aktion auch in Corona-Zeiten

Weil auch private Spender sowie die Sparkasse Dillingen-Nördlingen als treuer Partner der Aktion in schwierigen Zeiten mit am Abschlag waren, kamen aus dem Startgeld und Spenden 1450 Euro zusammen, die dem AZ-Leserhilfswerk überwiesen werden können.

Ein treuer Partner beim Golfen für die Kartei der Not ist seit vielen Jahren die Sparkasse, die einen Siegerpreis spendierte (hier überreicht durch Heidi Nitbaur; rechts GCD-Chef Markus Grimminger) und den Gesamterlös mit einer Spende aufstockte. Foto: Aumiller

2006 hatte die Heimatzeitung ihren Leser-Golftag als „Schnuppern“ auf der damals nagelneuen Driving-Range des GC Dillingen gestartet. Seit 2008 ist auch der Neun-Loch-Platz an der Nusser Alm zwischen Dillingen und Holzheim für das Turnier des DZ/WZ nutzbar. Acht Par-3-Löcher und eine Par-4-Spielbahn erstrecken sich über knapp 1500 Meter Gesamtlänge.

Sonderregel "Besserlegen"

Und die stellten die Teilnehmer am Donnerstag wieder vor einige Herausforderungen. Zumal das Regenwetter am Vortag für durchgeweichte Spielbahnen gesorgt hatte. So griff die Sonderregel „Besserlegen“ – von Starter und Marshall Bernd Mayr am ersten Abschlag erklärt – und der Spielspaß blieb erhalten.

Oberbürgermeister Frank Kunz, beobachtet von Redaktionsleiter Berthold Veh (links), beim „Ersten Schlag“. Foto: Aumiller

GCD-Präsident Markus Grimminger, am Ende auch der Brutto-Sieger, begrüßte Oberbürgermeister Frank Kunz samt dessen Sohnemann Lucas und DZ/WZ-Redaktionsleiter Berthold Veh zum traditionellen „Ersten Schlag“ – und ging dann zusammen mit Rainer Hönl als erster Flight auf die Runde. Heuer können die Preise für die Turnierbesten im GCD-Sekretariat abgeholt werden. Kommendes Jahr, am 26. Mai 2022 (Christi Himmelfahrt), darf dann hoffentlich endlich wieder ein richtiges Kartei-der-Not-Turnier mit stimmungsvoller Siegerehrung durchgeführt werden.

Bruttosieger: 1. Markus Grimminger 15 Punkte, 2. Gerd Pecher 13, 3. Richard Käsmayr 13

Nettosieger: (bis Hcp 26,4): 1. Richard Käsmayr 25 Punkte, 2. Jonas Schröttle 20, 3. Axel Eichler 19; (ab Hcp 26,5): 1. Sebastian Hanl 25, 2. Benedikt Käsmayr 25, 3. Lars Rhotert 24

