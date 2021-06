Golf

vor 32 Min.

Heisele zweitbester von 19 Deutschen

Plus Turnier: Der Dillinger Profi Sebastian Heisele zeigt beim Porsche European Open eine gute Leistung.

Von Günther Hödl

Weil die Porsche European Open (5. bis 7. Juni) in Winsen/Luhe bei Hamburg eines von zwei „Heimspielen“ auf der europäischen Tour ist, durften 19 deutsche Golfer an den Abschlag. Aber lediglich vier von ihnen schafften den Cut nach zwei Runden – unter ihnen der Dillinger Sebastian Heisele. Der schwere, rund 7000 Meter lange Par-72-Platz setzte den insgesamt 153 Startern ordentlich zu, zumal das Wetter das Spiel zusätzlich erschwerte. Heisele absolvierte beim „Finale“ am Montag eine 72er-Par-Runde und belegte mit gesamt 217 Schlägen (75/70/72) den guten 29. Endplatz. Marcel Schneider (213) als bester Deutscher kam auf den geteilten siebten Rang, Maximilian Kieffer (219) auf Platz 45 und Bernd Ritthammer (223) auf Platz 60. Den Cut verpasst hat unter anderem Deutschlands Nummer eins, Martin Kaymer. Sieger ist der Engländer Marcus Armitage (208).

Themen folgen