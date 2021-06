Hochstatter starten in den Ligaspielbetrieb

Gute Platzierungen für Herren- und Damen-Teams. GCH feiert heuer sein „40-Jähriges“

Die sinkenden Corona-Zahlen machen es möglich, dass der Liga-Spielbetrieb im Bereich des Baden-Württembergischen Golfverbands aufgenommen werden konnte. Auch die Golfer des GC Hochstatt standen schon am Abschlag.

Die Herren schnitten dabei sehr gut ab. Sowohl in der 2. wie auch in der 4. Liga nutzen sie ihren Heimvorteil und belegten jeweils den zweiten Platz. Hervorzuheben ist dabei Werner Breyer, der mit 79 Schlägen das drittbeste Tagesergebnis in der 2. Liga einfuhr. Rüdiger Bosch gelang in der 4. Liga mit 85 Schlägen das zweitbeste Resultat.

Die Herren 30 belegten derweil beim GC Grafenhof den dritten Rang. Auch die Damen 50 wurden beim GC Teck Dritte. Ulrike Kopp überzeugte mit 75 Schlägen.

Der Golf-Club Hochstatt wurde 1981 gegründet und feiert dieses Jahr sein 40-jähriges Bestehen. Er verfügt über einen 18-Loch-Meisterschaftsplatz oberhalb der „Sägmühle“ zwischen Dischingen und Neresheim. Das denkmalgeschützte Klubhaus stammt aus dem Jahr 1684 und gehörte ursprünglich dem Fürstentum Thurn & Taxis. Der GCH ist ein eingetragener Verein mit rund 800 Mitgliedern und wird ehrenamtlich geführt. Interessierte Neuanfänger jeden Alters können nach Anmeldung einen Schnupperkurs oder einen Platzreifekurs durchführen bzw. einfach nach der Devise „Golfen mit Freunden“ einen der Hochstatter Golfer auf seiner Runde begleiten und den Schläger zwischendurch selbst in die Hand nehmen. (eibe)