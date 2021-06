Sebastian Heisele spielt vor 2000 Zuschauern

Turnier: Bei der European Open nahe Hamburg sind erstmals wieder Fans zugelassen. Ein Dillinger und 18 weitere Deutsche stehen im Starterfeld.

Um 13.10 Uhr geht Sebastian Heisele am Samstag auf seine erste Runde der Porsche European Open in Winsen/Luhe bei Hamburg. Das um zwei Tage nach hinten verschobene und auf drei Runden verkürzte Golf-Turnier ist das erste von zwei deutschen auf der europäischen Tour 2021 (BWM Open, 24. bis 27. Juni, München/Eichenried). Insgesamt sind 1,2 Millionen Euro Preisgeld ausgelobt.

Längstes Par 5 misst 645 Meter

Neben dem Dillinger gehen 18 weitere Deutsche unter den insgesamt 153 Teilnehmern an den Abschlag. Der „Glen Eagles Golf Course“ nahe der Hansestadt ist mit Par 72 und rund 7000 Metern ausgemessen und damit sehr lang. Dies könnte Heisele entgegenkommen, der für seine weiten Schläge bekannt ist. Das längste Par 4 misst 450 Meter, das längste Par 5 satte 645 Meter.

Die European Open wurde früher in Großbritannien und Irland ausgetragen, wechselten 2015 nach Deutschland (Bad Griesbach) und finden erst seit 2017 in Hamburg statt. Einziger deutscher Sieger ist Bernhard Langer (1985, 1995). Der Bezahlsender Sky überträgt live am Samstag (ab 14 Uhr), Sonntag (ab 12 Uhr) und Montag (ab 9.30 Uhr). Auf dem Platz selbst werden bis zu 2000 Zuschauer pro Tag das Geschehen verfolgen können. Nach langen Monaten der Corona-Verbote sind damit erstmals wieder Fans zugelassen.