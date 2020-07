09:30 Uhr

Golf: Sebastian Heiseles kleiner Brexit

Plus Nach zwei Turnieren in Österreich fliegt der Golf-Profispieler Sebastian Heisele nicht wie zunächst geplant nach England – trotzdem gibt es für den Dillinger bald Grund zum Feiern.

Von Günther Hödl

275 Schläge benötigte Sebastian Heisele für seine vier Runden bei der Euram Bank Open in Ramsau/ Österreich. Dieses Ergebnis brachte dem Dillinger Golfer auf den geteilten 24. Schlussrang – und rund 4600 Euro Preisgeldpunkte ein. In der Weltrangliste ist Heisele mit einer Position knapp über 200 weiterhin zweitbester Deutscher hinter Martin Kaymer. „Ich bin nicht wirklich ganz zufrieden damit. Aber es war schon besser als in der Vorwoche“, kommentiert Heisele seinen zweiten Auftritt nach der Corona-Zwangspause.

Sebastian Heisele schloss das Turnier der European Golftour mit einer Par-Runde auf dem Par-70-Kurs des GC Adamstal ab und verbesserte seine Platzierung im Endklassement nochmals leicht. Mit „fünf unter“ lag der 31-Jährige am Ende neun Schläge hinter dem Sieger Joël Stalter (266) aus Frankreich. Bester Deutscher war diesmal Alexander Knappe (269) auf dem geteilten dritten Rang.

Heisele mit solidem Auftritt

Recht ausgeglichenes Spiel kennzeichnete den Auftritt von Heisele in Ramsau. Der 71er-Auftaktrunde folgten Runden von 66, 68 und schließlich 70 Schlägen. Beispielhaft für den insgesamt soliden Auftritt des Dillingers war Runde drei mit 17 Par-gespielten Löchern plus einem Eagle auf Bahn drei: Hier brauchte Heisele nur drei anstatt der vorgegebenen fünf Schläge. Allerdings bedauerte er gleichzeitig, dass die Putts nicht wie gewünscht fielen. Das eine oder andere Birdie wäre durchaus drin gewesen.

Im direkten Anschluss an die beiden Veranstaltungen in Österreich zum Tour-Restart nach der Corona-Zwangspause hätte es für den Dillinger schon am morgigen Mittwoch im englischen Newcastle-upon-Tyne weitergehen sollen, wo vom 22. bis 25. Juli das mit 1,25 Millionen Euro Gesamtpreisgeld dotierte „Betfred British Masters hosted by Lee Westwood“ auf dem Programm steht.

Heisele hat seine Teilnahme aber kurzfristig abgesagt: „Das Reisen unter Corona-Bedingungen. Die vielen Einschränkungen. Die Form. Die Lust fehlt da etwas“, sieht der Dillinger ein „Gesamtpaket“, dass seinen Entschluss begründet.

Erste Turniergolf-Erfahrungen mit Corona

„Das war schon gewöhnungsbedürftig mit den vielen Einschränkungen“, beschreibt er seine ersten Erfahrungen mit Profigolfen zu Corona-Zeiten: „Die nötige Selbstverständlichkeit hat mir da etwas gefehlt.“

Der nächste wichtige Termin für Sebastian Heisele ist nun auf jeden Fall der Samstag, 8. August – da feiert er nämlich seinen 32. Geburtstag. Ums Reisen kommt ein Golfprofi freilich nicht herum: Sportlich soll es für ihn dann in Wales weitergehen, wo ab Mitte August die Celtic Classic und die Wales Open anstehen.

Was insgesamt viel Druck von Sebastian Heisele nimmt: Groß punkten muss er auf der diesjährigen Tour zumindest aus Qualifikationssicht nicht mehr. Die Tourleitung hat aufgrund der Corona-Irrungen und -Wirrungen beschlossen, dass alle für die laufende Saison 2020 spielberechtigten Profis automatisch auch die Tourkarte für das Jahr 2021 erhalten.

