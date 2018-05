vor 55 Min.

Gratis-Plätze für fünf Kicker-Kinder Lokalsport

Jugendfußball: Dienstag um 11 Uhr anrufen, am Samstag kostenlos ins Rummenigge-Camp.

Michael Rummenigge gastiert vom 25. bis 27. Mai (Freitag bis Sonntag) mit seiner Fußballschule beim FC Gundelfingen. Die Donau-Zeitung und Wertinger Zeitung stellen in Zusammenarbeit mit dem Rummenigge-Camp fünf Startplätze für fußballbegeisterte Buben oder Mädchen im Alter zwischen fünf und 15 Jahren im Wert von jeweils 129 Euro zur Verfügung. Wer seinen Kicker-Nachwuchs kostenlos in Gundelfingen mitmachen lassen möchte, ruft am Dienstag, 22. Mai, ab 11 Uhr (bis maximal 10.15 Uhr) einfach diese Telefonnummer an:

09071/794921 (Redaktion Donau-Zeitung in Dillingen)

Die ersten fünf Anrufer, die durchkommen, erhalten jeweils einen Camp-Platz für ihr Kind gratis. Achtung: Wir nehmen die Anrufe nur auf einer Leitung an: Jene Leser/-innen, die uns erreichen, sind die fünf Glücklichen. Wer ein Belegtzeichen erhält oder niemanden mehr ans Telefon bekommt: Leider Pech gehabt! Wer durchkommt: Bitte Name, Adresse und Konfektionsgröße (140, 152, 164, S, M oder L) des Kindes angeben. Die fünf Gewinner-Kinder stehen dann auf der Teilnehmerliste und können einfach zum Camp beim FC Gundelfingen kommen.

Die Trainer von Michael Rummenigge haben alle die DFB-Fußballlehrer-Lizenz, einen A- oder einen B-Schein. In ihren Trainingseinheiten setzen sie auf innovative Pass- und Torabschlussübungen, altersgerechte Koordination und Schnelligkeits-Parcours, spezielles Finten- und Techniktraining, individuelles Torwartcoaching, Schusstraining mithilfe eines Schussradargerätes aus der Bundesliga, Kleinfeldspiele sowie Soccer-Fun-Park-Module. Die Sessions des Expertenteams um Michael Rummenigge integrieren Trainingsinhalte von Legenden wie Ottmar Hitzfeld, Udo Lattek oder Jupp Heynckes. Zudem basieren ihre Methoden auf den Erkenntnissen der DFB-Lehrgänge, die sie auf den Junioren-, Kinder- und Bambini-Bereich herunterbrechen und anwenden.

Wer bei unserer Verlosung kein Glück hat, dessen Kind (fünf bis 15 Jahre) kann dennoch mitmachen. Das Michael-Rummenigge-Fußball-Camp findet auf dem FCG-Gelände in der Stadionstraße 1 statt. Eine Vereinszugehörigkeit ist nicht erforderlich. Die Teilnahmegebühr beträgt 129 Euro. Im Preis inbegriffen sind zahlreiche Zusatzleistungen (hochwertige Ausstattung von Adidas, Trinkflasche uvm.). Für Kurzentschlossene ist die Anmeldung über das Online-Anmeldeformular auf www.fussball-schule.de noch möglich. Außerdem können sich Interessierte unter Telefon 0172/57 20977 oder der E-Mail info@fussball-schule.de anmelden. (dz)

Themen Folgen