„Standardtore“ werden für Gundelfingens Trainer Weng teuer

Plus Der Trainer des Fußball-Bayernligisten FC Gundelfingen, Martin Weng, hat gegen seine Spieler gewettet. Tja, das hat er jetzt davon...

„Das wird teuer“, wurde Martin Weng, dem Trainer des Fußball-Bayernligisten FC Gundelfingen, nach dem 3:0-Sieg gegen den TSV Schwabmünchen schnell bewusst. Wobei der Trainer keine Strafe wegen eines Vergehens zu befürchten hat.