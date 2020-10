vor 47 Min.

Gundelfingen kassiert Ausgleich 28 Sekunden vor dem Ende

Landesliga: TVG-Männer kassieren nach offenem Schlagabtausch noch das Erlanger 26:26. Auch gegen Topteams kann Gundelfingen mithalten.

Die HC-Bundesligareservisten aus der Handball-Hochburg Erlangen waren Landesliga-Gast des TV Gundelfingen in der Kreissporthalle. Die Gärtnerstädter lagen in der ersten Hälfte meist knapp in Rückstand, agierten in den zweiten 30 Minuten zielstrebiger und gingen sogar selbst in Führung. Am Ende stand ein gerechtes 26:26-Remis gegen das Topteam aus Franken.

Gundelfingen liegt anfangs zurück

Die Gäste erarbeiteten sich bis zur 14. Minute einen Drei-Tore-Vorsprung. Durch überlegte, zielführende Angriffe und eine solide Defensive gelang es dem TVG aber, den Rückstand bis zum 13:13-Halbzeitstand zu egalisieren. „Wir müssen jetzt hellwach in der zweiten Hälfte sein und das Tempo im Angriffsspiel nach oben schrauben“, motivierte TVG-Coach Bernd Dunstheimer seine Spieler.

Nach dem Wechsel war es ein offener Schlagabtausch, bei dem es keiner Mannschaft gelang, sich mehr als zwei Treffer abzusetzen. Gundelfingen machte aus einem 19:21 zehn Minuten vor Ende bis zur 56. Minute eine 24:22-Führung. Dieser Vorteil konnte aber nicht bis zum Ende gewahrt werden – 28 Sekunden vor Schluss markierte Erlangen III den 26:26-Ausgleich. „Wenn wir weiterhin so als Team agieren und jeder für jeden kämpft, können wir auch Spitzenmannschaften schlagen“, freut sich Linkshänder Fabian Frömel nach dem Duell.

Das Gundelfinger BOL-Damenspiel gegen Meitingen wurde abgesagt. (MSCH)

