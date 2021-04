17:49 Uhr

Gundelfinger Quotenkönige

Ist das schon die Meistermannschaft des FC Gundelfingen? Mit diesem Team starteten die Grün-Weißen im Sommer 2019 in das Unternehmen Klassenerhalt, das nun mit dem Aufstieg in die Bayernliga enden könnte.

Plus Ligacheck: In der Landesliga Südwest führt der FC Gundelfingen die Tabelle klar an und darf angesichts des bevorstehenden Saisonabbruchs von der Bayernliga träumen. Eine Meisterfeier ist aber noch nicht geplant.

Von Walter Brugger

Dass die ohnehin schon um ein Jahr verlängerte Saison der Fußball-Landesliga Südwest nicht vollständig zu Ende gespielt werden kann, das ist nicht nur den Vereinsvertretern klar. Selbst Verbandsspielleiter Josef Janker erklärte vergangene Woche bei der Videokonferenz, dass vonseiten des Bayerischen Fußball-Verbandes (BFV) lediglich noch Hoffnung besteht, dass eventuell noch der eine oder andere Spieltag vor dem 30. Juni über die Bühne gehen könnte. Allerdings müssten sich dann die Infektionszahlen in den kommenden Tagen nach unten bewegen. Weshalb im gesamten Amateurfußball des Freistaats die Quotientenregel zum Tragen kommt, also die Zahl der erspielten Punkte pro ausgetragenem Punktspiel.

Themen folgen