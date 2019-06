vor 4 Min.

Gut geschlagen

Dillingens Talent Lilli Cramer übersteht bei German Open zwei Runden

Lilli Cramer vom TV Dillingen war eine von 214 Aktiven aus 19 Nationen bei den German Open der Badminton-U17 in Refrath nahe Köln. Die SpielerInnen kamen überwiegend aus Deutschland und Frankreich sowie Schweden und Holland. Mit England und Dänemark hatten zwei weitere Top-Nationen gemeldet. Mit dem gemischten Doppel ging es gut los, es gab gleich eine Überraschung. Die Dillingerin entschied an der Seite von Rouven Wulandoko (Nürnberg) die erste Runde gegen eine niederländische Paarung im dritten Satz für sich. Auch im nächsten Spiel hatten sie einen guten Lauf und behielten mit einem knappen Dreisatzsieg unerwartet gegen das belgische Mixed die Oberhand. Erst gegen spätere Finalisten des Turnieres kam das Aus in zwei Sätzen. Im Einzel unterlag Lilli Cramer einer Französin in zwei knappen Sätzen. Im Doppel mit ihrer Spielpartnerin Ronja Hamm musste die TVDlerin den Mädchen aus den Niederlanden mit 16:21 und 14:21 zum Sieg gratulieren. (ec)

