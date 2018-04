18:46 Uhr

Gute Perspektiven Lokalsport

Untere Fußball-Klassen: Der SV Kicklingen-Fristingen sieht seine Zukunft in der Kreisliga.

Von Günther Hödl

Aktuell ist der SV Kicklingen-Fristingen Zweiter der Fußball-Kreisklasse Nord II – einen Punkt hinter Riedlingen und sechs Zähler vor Kreisliga-Absteiger Dillingen. Wo die SSV Dillingen herkommt, da will der Stadtteil-Verein wieder hin: in die Kreisliga, die man 2015 nach drei Spielzeiten nach unten hatte verlassen müssen. SVK-Sportleiter Peter Reschnauer: „Wenn es jetzt nicht klappt, dann nehmen wir den Aufstieg eben nächste Saison in Angriff.“ Er ist aber zuversichtlich: „Die Spiele gegen die direkten Konkurrenten kommen noch. Da fällt die Entscheidung, ob wir das angestrebte Ziel schon heuer erreichen.“

Ein wesentlicher Faktor in der Erfolgsrechnung ist – neben dem guten Teamgeist in der Mannschaft – ihr überragender Torjäger Michael Bihler, der mit 26 Treffern die Schützenliste der KK Nord II anführt. Der Linksfuß genoss seine fußballerische Ausbildung bei den Junioren des FC Gundelfingen, kickt nun aber schon seit 2011 für den SVK. „Unsere Lebensversicherung. Ein absolut guter Typ, sehr mannschaftsdienlich“, beschreibt Reschnauer seinen Goalgetter und vergisst mit Kapitän Markus Schneider die zweite Teamstütze nicht: „Unser Leader. Leider hat er zum Saisonende sein Karriereende angekündigt.“

Auch Trainer Anton Schnelle hört dann nach zwei Jahren beim SVK auf – gerne mit dem Aufstieg. Sportleiter Reschnauer hat die Weichen für 2018/19 schon gestellt: Schnelle-Nachfolger wird Peter Piak, der zuletzt beim BC Schretzheim Sportleiter war und von dort einen weiteren Torjäger (Jonas Manier) mitbringen wird. Diesen Sonntag geht es für Kicklingen aber erst mal zum Tabellenfünften SV Genderkingen. Das Hinspiel wurde 1:0 gewonnen durch ein Tor von – na, wem schon – Michael Bihler!

