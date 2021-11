Hallenfußball

vor 19 Min.

Die vorgesehenen Ausrichter sagen ab

Bei der Endrunde um die Futsalmeisterschaft im Januar 2020 im Kreis Donau standen sich der TSV Wertingen (rote Trikots) und Türk Gücü Lauingen gegenüber. Das Team um Nuh Arslan (links) – hier im Duell mit Wertingens Marco Schiermoch – setzte sich im Siebenmeterschießen mit 4:3 durch. Beide Teams dürfen, da die Dillinger Landkreismeisterschaft nicht stattfinden kann, bei der Kreis-Endrunde 2022 in Günzburg antreten.

Plus Futsal: Die Meisterschaft im Landkreis Dillingen kann nicht stattfinden, in den Nachbarkreisen Günzburg und Donau-Ries soll der Ball aber rollen. Was im Fußball-Kreis Donau geplant ist.

Von Günther Herdin

Zwischen den Jahren 2019 und 2020 jagte ein Höhepunkt den anderen. Beim Futsal war im Landkreis Dillingen und im Fußball-Kreis Donau „ Corona“ noch ein Fremdwort. Volle Hallen, sehenswerte Tore und jede Menge überraschende Ergebnisse waren an der Tagesordnung. Doch dann kam die Epidemie, sodass die Titelkämpfe 2021 abgesagt werden mussten. Und wie sieht es diesen Winter aus? Die Meisterschaften im Landkreis Dillingen sind schon abgesagt, weil die vorgesehenen Ausrichter es aufgrund der aktuellen Corona-Gemengelage nicht mehr verantworten können, als Gastgeber zu fungieren.

