Handball

vor 18 Min.

Bittere Gundelfinger Niederlage im Kellerduell

Plus Handball-Landesliga Gast TVG kriegt in Immenstadt die Kurve nicht.

Als Schlusslicht der Landesliga kehrten die Handballer des TV Gundelfingen von ihrem Auswärtsspiel und Kellerduell aus Immenstadt zurück an die Donau. Mit 17:24 hatten sie eine Partie verloren, in der sie die meiste Zeit in Rückstand lagen, sich mehrmals auf drei Tore herankämpften, letztlich „die Kurve“ aber nicht kriegten in Richtung Punktgewinn.

