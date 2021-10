Handball

11:22 Uhr

Der Sprung ins kalte Wasser für die Dillinger Landkreis-Teams

Plus Handball: Wertingen beklagt Hallensituation in der Vorbereitung. Erstes Punktspiel der TVG-Damen nach zwei Jahren.

TV Gundelfingen

Zwei Wochen nach den diesmal spielfreien Landesliga-Herren startet am Sonntag auch das Damen-Team des TVG in seine BOL-Saison 2021/2022 – mit einem Auswärtsmatch bei der TSG Augsburg. In den vergangenen Monaten wurde hart trainiert und auch in Testspieles die eine oder andere Schwäche ausgebügelt beziehungsweise Stärke intensiviert. Voller Vorfreude blickt das Team nun auf sein erstes Handball-Punktspiel nach einer fast zweijährigen Corona-Zwangspause. „Wir sind heiß und hoffen, dass wir die ersten beiden Auswärtspunkte mit nach Hause nehmen können“, betonte Kreisläuferin Lena Bergbreiter. Für den Neuzugang vom vergangenen Jahr, Dorrit Hassel, ist es die Punktspiel-Premiere im TVG-Trikot. Der Anpfiff am Sonntag erfolgt um 16.10 Uhr in der Schillstraße 109 in Augsburg-Lechhausen. (MSCH)

