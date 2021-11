Handball

Gundelfingen wirft den gegnerischen Torwart warm

Plus Handball: Bei der HSG Würm-Mitte lässt der TVG zu viele Chancen aus. Auch Lauingen-Wittislingen verliert auswärts.

TV Gundelfingen

Ohne Punkte kehrten die Landesliga-Handballer des TVG von ihrem München-Trip zur HSG Würm-Mitte heim. Der Ex-Bayernligist behielt mit 27:20 die Oberhand. Das Ergebnis spiegelt jedoch nicht die Kräfteverhältnisse wider, für die Gäste war deutlich mehr drin. Die Gärtnerstädter wollten Wiedergutmachung betreiben. Wurden ihnen vor Wochenfrist vom Topteam Dietmannsried noch die Grenzen aufgezeigt, spielte die Mannschaft von Bernd Dunstheimer gegen die erwartete offensive Abwehr der Hausherren in jedem Angriff hochkarätige Chancen heraus. Einzig bei deren Verwertung zeichnete sich schnell der entscheidende Unterschied zwischen den beiden Kontrahenten ab. Während die HSG zielstrebig ihre Angriffe mit Toren abschloss, schossen Tobias Bauer & Co. den Heimkeeper regelrecht warm. Die aus dem Rückraum sehr effektiven Gastgeber führten zur Pause 12:7. Der TV Gundelfingen ließ seine Möglichkeiten bei Gegenstößen und über die Außen zu oft liegen. Dieses Problem wurde auch im zweiten Abschnitt nicht behoben. Bei der Bilanz nach dem Spiel war man sich beim TVG einig: An der Stellschraube Chancenverwertung muss zeitnah gedreht werden. (MSCH)

