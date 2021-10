Nur die Männer laufen auf

TVG und HSG Lauingen-Wittislingen am Samstag auswärts. Die Wertinger Teams bereiten ihren Heimauftakt in zwei Wochen vor

Die HSG Würm-Mitte ist am Samstag (19.30 Uhr) vierter Gegner der TVG-Männer in der laufenden Landesliga-Saison (Gräfelfing, Halle Kurt-Huber Gymnasium, Adalbert-Stifter-Straße 4). Nach der jüngsten Niederlage gegen den Tabellenführer aus Dietmannsried konnte Gundelfingen in der spielfreien Woche die Akkus wieder aufladen. „Natürlich war die Niederlage schmerzhaft, jedoch gehen wir trotzdem mit voller Energie in die nächsten Aufgaben“, gibt sich Kapitän Tobias Bauer kämpferisch. Der kommende Gegner Würm-Mitte bedeutet eine alles andere als einfache Aufgabe. Mit 3:3 Punkten kann der Saisonstart der Gastgeber als gelungen bezeichnet werden. Die Heimmannschaft verfügt über ein enormes Tempospiel und wird den TVG mit einer offensiven Abwehrformation begegnen. Derweil ist auch über den TVG die aktuelle Grippewelle hereingebrochen, sodass sich die Trainingseinheiten schwierig gestaltet haben. In welcher Besetzung der TVG in Würm antreten wird, ist daher noch offen. (MSCH)

Bei der HSG steht lediglich das BOL-Auswärtsspiel der Herren I in Königsbrunn auf dem Terminplan (Samstag, 19.30 Uhr). Nach dem guten Saisonauftakt mit dem Sieg gegen Haunstetten und zuletzt zwei spielfreien Wochenenden gilt es, den Fokus wieder zu schärfen. Die Gastgeber spielten vor wenigen Jahren noch in der Bezirksklasse, starteten seither jedoch einen eindrucksvollen Aufstieg und haben sich mittlerweile in Schwabens höchster Spielklasse etabliert. Erfahrungen mit der Heimstärke des BHC Königsbrunn machte Lauingen-Wittislingen bereits in der letzten regulären Saison, als die HSG-Mannschaft bereits zur Halbzeit aussichtslos zurücklag und schließlich mit einer deutlichen Niederlage nach Hause fuhr. Nun möchte die Hornung/Biller-Truppe aber weiter verlustpunktfrei bleiben. (pw)

Die Damen und Herren haben zwei Wochenenden spielfrei. Während die Bezirksliga-Männer am 13. November in Göggingen wieder antreten, gibt es für die Damen das lange ersehnte erste Heimspiel gegen den BOL-Tabellenzweiten TSV Haunstetten II. Die letzte Partie in eigener Halle ist bereits über eineinhalb Jahre her, als die Wertingerinnen am 29. Februar 2020 mit 24:22 gegen Leipheim gewannen und im Anschluss die Saison coronabedingt beendet werden musste. In Folge stand die TSV-Handballabteilung vor einer großen Herausforderung, als bekannt wurde, dass das Impfzentrum des Landkreises Dillingen in der Wertinger Gymnasiumturnhalle seinen Platz finden wird und somit dort kein Spiel- und Trainingsbetrieb mehr stattfinden kann. Die Zusamstädter bekamen neben Zeiten in der Stadthalle Unterstützung von den Gemeinden Buttenwiesen und Höchstädt, die teilweise ihre Turnhallen für den Trainingsbetrieb zur Verfügung stellten.

Da das Landratsamt Dillingen im Oktober das Betriebskonzept für das Wertinger Impfzentrum angepasst hat, wurde dieses nun abgebaut. Letzte Hürden sind noch zu meistern, um dann in zwei Wochen wieder einen regulären Spielbetrieb in der Gymnasium-Halle zu gewährleisten. (miga) Foto: Kleist