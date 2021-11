TV Gundelfingen zweimal Derbysieger

Frauen und Herren II setzen sich gegen Teams des TSV Wertingen durch

Die Damen des TVG hatten im Landkreisderby gegen den TSV Wertingen einen richtig schlechten Tag erwischt. Ganze 25 Minuten lag man gegen die Zusamstädterinnen zurück und konnte nicht wirklich in die Begegnung finden. Bis man durch drei Treffer in Folge von der erneut stark auftretenden Cindy Schreitt zum 9:9- Ausgleich kam. Zur Halbzeit lag man knapp mit 12:10 in Führung. Aber der Knoten wollte einfach nicht platzen und in Hälfte zwei entwickelte sich ein hartes Kopf-an-Kopf-Rennen. 16:16; 17:17; 18:18; 20:20 und in Minute 56 das 21:21. Für die Zuschauer war jede Menge geboten. In der 57. Minute gingen die Gastgeberinnen durch einen schönen Treffer von Julia Barnberger in Führung. Der folgende Angriff der Wertingerinnen blieb allerdings torlos, und im Gegenzug erarbeiteten sich die Gundelfingerinnen einen Siebenmeter, den Sarah Haselmaier bei einer Restlaufzeit von 25 Sekunden nervenstark zum 23:21 verwandelte und den Schlusspunkt hinter diese Partie setzte. Selten wurde beim TVG die Schlusssirene so heiß ersehnt wie bei diesem Spiel. (pm)

TV Gundelfingen: Hassel (TW), Kerler (1), Gerstmayr E. (2/1), Gerstmayr K., Schreitt (7), Haselmeier (7/4), Fischer, Kling (3), Bamberger (1), Beutmiller (1), Bergbreiter (1).

TSV Wertingen: Miriam Ganz, Sophie Lier (beide Tor), Lena Kretzschmar (5/1), Svenja Gerhards (4), Leonie Böhm (3), Kathleen Dieminger (3), Andrea Gump (3), Pia Heindel (2), Lena Eisele (1), Lisa Marksteiner, Verena Scherer.

Nichts zu holen gab es für die zweite Wertinger Herrenmannschaft in ihrer Partie gegen Gundelfingen II. Von der ersten Sekunde untermauerten die Gastgeber ihren Favoritenstatus und erarbeiteten sich nach knapp 20 Minuten bereits eine komfortable 14-Tore- Führung und brachen dadurch frühzeitig die Gegenwehr der Wertinger. Gundelfingen nahm daraufhin das Tempo etwas raus und ließ Wertingen in der Folge etwas besser ins Spiel kommen. In einer einseitigen Partie mussten sich die Wertinger am Ende klar mit 40:24 geschlagen geben und müssen weiter auf den ersten Punktgewinn warten. (pm)

Spielfilm: 11:3, 18:4, 23:11 - 30:15, 33:19, 40:24.