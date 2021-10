Haunsheim: Bilder zum Nachdenken und für die Seele

Plus Geflüchtete stellen Fotografien aus ihren Heimatländern in Haunsheim aus. Welche Bilder sie aus ihrer Heimat mitbrachten.

Eine Plattform für Geflüchtete hat der Integrationsbeirat Dillingen mit der sehenswerten Ausstellung „Bilder aus meinem Heimatland“ geschaffen, die im Rahmen der Kulturtage noch bis zum 20. Oktober im Kornstadel Hausheim besichtigt werden kann. Die Bilder gehen ans Gemüt, an die Seele des Betrachters. Denn da wurden Realitäten des Lebens in den Heimatländern der Menschen mit der Kamera eingefangen, die auf alle Fälle zum Nachdenken anregen.