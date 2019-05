vor 7 Min.

Hausener Dominanz

Allerdings nur bei den Herren I, während die anderen Teams unterliegen

Von Stefanie Pöschel

Die Tennis-Herren des TC Hausen agierten souverän: Mit einem überlegenen 8:1-Sieg kehrten sie vom TSV Zusmarshausen zurück. Bereits die klaren Einzelsiege in zwei Sätzen durch Sebastian Bundschuh, Michael Winter, Wolfgang Brugger, Sandro Oberfrank und Felix Weihmayer machten den Auswärtssieg klar. Auch die Doppel Winter/Oberfrank, Bundschuh/Weihmayer und Brugger/Reumuth unterstrichen die Überlegenheit der Hausener.

Die Herren 50 dagegen mussten sich in der Kreisklasse 1 dem TC Wehringen mit 2:7 geschlagen geben. Lediglich zwei Punkte durch den Einzelsieg von Uwe Steur und das Doppel von Klaus Stehle/Wolfgang Trittner konnten mit nach Hause genommen werden.

Nicht viel besser erging es den Herren 60 des TC Hausen in ihrem Heimspiel gegen den TC Mertingen. Immerhin setzten sich Martin Bundschuh und Gerhard Gastl in der Einzeldisziplin durch. Zusammen mit Martin Bundschuh gewann Helmut Kurz das Doppel in einem spannenden Match-Tiebreak. Der Endstand lautete somit 6:3 für Mertingen.

Die Tennis-Spielgemeinschaft der Damen mit dem TC Lauingen hatte eine 2:7-Niederlage gegen TC Schwangau hinzunehmen. Die Hausenerinnen Stefanie Wahl und Martina Wegerer mussten sich sowohl im Einzel als auch im anschließenden Doppel ihren Gegnerinnen beugen.

