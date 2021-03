17:50 Uhr

„Herr der Ringe“ und lachende Tischtennis-Ladys

Plus Lokale Sportgeschichte(n): Der Turn-Star Andreas Wecker wird für Sportgala in Gundelfingen angekündigt, während das Damenteam des TV Dillingen den Aufstieg in die TT-Schwabenliga I feiert. Was sonst noch im März vor 30 Jahren los war.

Mit Freude und Erleichterung ist in aller Welt aufgenommen worden, dass nach sechs Wochen blutigen Ringen im Golf-Krieg die Waffen schweigen. Unter Hinweis auf den überwältigen Sieg der Alliierten im Kampf um die Befreiung Kuwaits und gegen die irakischen Invasoren hatte US-Präsident George Bush vor 30 Jahren eine Feuerpause angeordnet, Bagdad verkündete fast gleichzeitig eine Waffenruhe.

Für eine Sensation sorgte in der Fußball-Bundesliga das Team vom FC St. Pauli. Die Hamburger gewannen beim Tabellenführer FC Bayern München mit 1:0. Ausgetragen wurde die Partie im Olympiastadion vor lediglich 15000 Zuschauern. In der Leichtathletik machte einmal mehr der Stabhochspringer Sergej Bubka von sich reden. Bei einem internationalen Hallen-Masters im französischen Grenoble stellte der Russe mit übersprungenen 6,12 Meter einen neuen Weltrekord auf. Auf lokaler Ebene sorgte ein Höchstädter Bogenschütze für positive Schlagzeilen, indem er sich den Titel eines deutschen Seniorenmeisters sicherte. Und ein bayerisches Team aus dem Landkreis Dillingen sicherte sich bei den Hallenmeisterschaften der AH-Fußballer die Meisterschaft in einem Kreis in Baden Württemberg. Dies und einiges mehr lesen Sie in unserer Serie „Lokale Sportgeschichte(n). Heute blicken wir auf den März 1991 zurück.

Die Besten bei den Schüler-Kreismeisterschaften der Skifahrer im März 1991 in Immenstadt (von links): Benjamin Carski, Markus Zerle, Christine Stempfle, Carola Schmiederer, Wolfgang Odoj, Matthias Grinbold, Sandra Hitzler und Jörg Lanzinger. Bild: Repro: her

Ski-Landkreismeisterschaft

Ein Mädchen fuhr allen davon Die Skivereine des Landkreises Dillingen unter der Leitung der Wintersportfreunde Tapfheim veranstalteten in Immenstadt am Gschwendner Horn ihre Jugend-Kreistitelkämpfe im Riesenslalom. Die 14-jährige Christine Stempfle ( Höchstädt) gewann dabei mit der absolut schnellsten Tageszeit (1:05,85 Minuten) den Titel in der weiblichen Konkurrenz, während der erst zwölfjährige Benjamin Carski aus Schwenningen die schnellste Zeit aller männlichen Teilnehmer (1:09,07 Minuten) fuhr. Weitere Sieger wurden: Carola Schmiederer (Höchstädt/Bambino), Jörg Lanziger (Altenberg/Jugend m 1), Sandra Hitzler ( Gundelfingen/Jugend w 1), Wolfgang Odoj ( Lauingen/Jugend m 2), Markus Zerle (Höchstädt/Schüler 1) und Matthias Grinbold (Höchstädt/Schüler 2).

Beim BSC Unterglauheim geht eine Ära zu Ende

Bei der Jahreshauptversammlung des BSC Unterglauheim kam es zu einem Führungswechsel an der Vereinsspitze. Nach 28 Jahren im Amt übergab Ludwig Harnauer das Zepter an seinen Nachfolger Franz Schweyer. Harnauer wurde bei der Versammlung einstimmig zum Ehrenvorsitzenden gekürt.

Deutscher Seniorenmeister der Bogenschützen wurde vor drei Jahrzehnten der Höchstädter Franz Huber. Bild: Repro: her

Bogenschießen: Höchstädter wird deutscher Seniorenmeister

Den Titel eines deutschen Meisters im Bogenschießen bei den Senioren sicherte sich der Höchstädter Franz Huber auf der Olympia-Schießanlage in München-Hochbrück. Mit der Gesamtringzahl 1111 von 1200 möglichen Ringen ließ er die Konkurrenz hinter sich.

Die AH-Fußballer des VfB Bächingen sicherten sich 1991 den Titel eines württembergischen Bezirksmeisters (hinten, von links): Vorsitzender Ernst Kaipf, Georg Baß, Spielführer Werner Färber, Erwin Färber, AH-Leiter Bruno Baumann, Zweiter Vorsitzender Walter Nusser; (vorne, von links) Kleophas Richter, Hans Bendele, Andolf Daniel und Manfred Röger. Bild: Repro: her

Bächinger AH-Fußballer württembergischer Bezirksmeister

Bei der Hallenfußball-Bezirksmeisterschaft des WFV-Bezirk Kocher/Rems gelang den AH-Fußballern des VfB Bächingen der große Triumph: Sie wurden bei dem Endturnier, das in der Gundelfinger Kreissporthalle ausgetragen wurde, verdienter Sieger und ließen sich von ihren Fans feiern. Aus über 50 Mannschaften wurden in zwölf Turnieren die sechs besten Teams für die Finalrunde ermittelt. Im Modus „Jeder gegen jeden“ ging der VfB mit 8:2 Punkten und 13:5 Toren als Erster hervor. Auf den weiteren Plätzen folgten: Bettingen, Heubach, Viktoria Wasseralfingen, Großdeinbach und Iggingen. VfB-Spielführer Werner Färber konnte aus den Händen von Staffelleiter Adam Kles aus Herbrechtingen den Siegerpokal in Empfang nehmen.

900 Zuschauer beim ersten Spiel nach der Winterpause

„Vom Winterschlaf in die Frühjahrsmüdigkeit“, titelte unsere Zeitung als die Fußballer des FC Gundelfingen im ersten Punktspiel im Kalenderjahr 1991 eine 1:4-Niederlage gegen die SpVgg Starnberg kassierte. Während die Niederlage den Tabellenführer sportlich schmerzte, freute sich der FCG-Kassierer über einen enormen Zuschauerzuspruch. 900 Fan waren ins Schwabenstadion gekommen. Nach dem zwischenzeitlichen 0:3 zogen allerdings einige frühzeitig von dannen.

Waldlaufmeisterschaften in Bissingen

Das Kesseltal war Schauplatz der nordschwäbischen Waldlaufmeisterschaften vor drei Jahrzehnten. Dem TSV Bissingen als Ausrichter gelang die Abwicklung auf den Strecken im Wald zwischen Buggenhofen und Rohrbach vorbildlich. Insgesamt 181 Teilnehmer gingen an den Start. Aus der Sicht der Gastgeber war sehr erfreulich, dass der A-Jugendliche Stefan Dorr das Rennen über 4900 Meter in einer Zeit von 16:09 Minuten für sich entscheiden konnte.

181 Teilnehmer gingen bei den nordschwäbischen Waldlaufmeisterschaften im März 1991 auf den Strecken zwischen Buggenhofen und Rohrbach an den Start. Bild: Repro: her

Gundelfinger Sportgala mit Turner Andreas Wecker

Groß war die Vorfreude bei den Verantwortlichen des TV Gundelfingen, als feststand, dass bei der großen Sportgala Anfang April auch Weltklasse-Turner Andreas Wecker mit von der Partie sein würde. Dies teilten die Organisatoren Mitte März mit. Wecker wurde 1989 bei den Weltmeisterschaften in Stuttgart Zweiter an den Ringen.

SV Holzheim Tischtennis-Kreispokalsieger

Vier Jahre nach dem ersten Triumph konnten die Tischtennis-Herren des SV Holzheim zum zweiten Mal den verdienten Titel eines Kreispokalsiegers an den Aschberg holen. Im Halbfinale in Donauwörth konnte nach einem 1:2-Rückstand das Team von Athletik Nördlingen noch mit 5:2 besiegt werden. Im Endspiel trafen die Holzheimer auf den FC Gundelfingen II. Auch hier behielt der SVH mit 5:2 die Oberhand. Klaus und Erich Brenner sowie Stefan Wagner bildeten das Siegertrio.

TVD III nach drei Jahren wieder Bezirksligist

Mit zwei Siegen in den beiden letzten Spielen holte sich die dritte Badmintonmannschaft des TV Dillingen die Meisterschaft in der A-Klasse und schaffte nach dreijähriger Abstinenz den Wiederaufstieg in die Bezirksliga. Dem erfolgreichen Team gehörten Helmut Hofweber, Dieter Linder, Richard Göppel, Leo Gehring, Bernd Mayr, Heidi Hofweber, Sonja Wagner, Claudia Berchtenbreiter, Martin Kapfer und Thomas Reiser an.

Dillinger Tischtennis-Frauen marschieren in die Schwabenliga I

Bereits am vorletzten Spieltag sicherten sich die Tischtennis-Frauen des TV Dillingen die Meisterschaft und den damit verbundenen Aufstieg in die Schwabenliga I. Gegen den direkten Verfolger TSG Thannhausen gelang in neutraler Halle in Konzenberg ein verdienter 8:6-Erfolg. Erfolgreichste Dillinger Spielerin war einmal mehr Ulrike Gutmair mit drei Spielgewinnen. Außerdem gehörten zur Mannschaft: Silke Rusch, Manuela Behringer und Petra Bihler. (her)

