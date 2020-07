vor 33 Min.

Herren 60 souverän

Das Team des TC Hausen siegt mit 6:3

Während die anderen Tennis-Mannschaften des TC Hausen spielfrei hatten, holten sich die Herren 60 am vergangenen Wochenende den zweiten Sieg der Saison. Mit einem souveränen 6:3-Erfolg bei der SSV Illerberg-Thal kehrten sie schließlich an die Donau zurück. Bereits die deutlichen Einzelsiege von Franz Winter, Martin Bundschuh, Reinhold Hochstädter, Richard Wenger und Uwe Steur machten den Auswärtssieg klar. Lediglich Wenzel Reichert musste sein Einzel verletzungsbedingt aufgeben, weshalb er auch das anschließende Doppel mit Uwe Steur nicht bestreiten konnte. Ebenfalls musste das Doppel Hochstädter/Wenger im zweiten Satz aufgeben. Das Doppel Winter/Bundschuh holte sich hingegen souverän in zwei Sätzen den Sieg. Somit stehen die Herren 60 in der Tabelle auf Platz zwei.

Während die Herren 60 am kommenden Wochenende zu Hause gegen die DJK Augsburg-Pfersee antreten, spielen die Herren 50 bei der ESV Augsburg. Die erste Herrenmannschaft ist beim TC Weisingen zu Gast und will dort die Tabellenspitze verteidigen. (pm)

