vor 41 Min.

Herren-Krimi gegen das Schlusslicht

Wittislinger „Zweier“-Doppel unterliegt im Match-Tiebreak zum 4:5

Von Rainer Lemmer

Das Heimspiel der Wittislinger Tennis-Herren I gegen Schlusslicht Gablingen entwickelte sich zu einem wahren Krimi. Fabian Wittlinger, Fabian Hoffmann und Thomas Riesner holten Punkte im Einzel. Nach dem schnellen Sieg durch Alexander Matt/Fabian Hoffmann musste das „Zweier“-Doppel die Entscheidung bringen: Fabian Wittlinger/Thorsten Lemmer unterlagen 8:10 im Match-Tiebreak – 4:5. Im Derby in Lauingen gewannen die Damen I um Nursel Wolf alle Einzel und Doppel klar: 9:0.

Weiter ungeschlagen sind die Herren 50 nach dem 5:4 gegen Buchdorf. Joachim Frömel, Holger Oberfrank, Thomas Weihmayer und Joachim Kirchner im Einzel sowie das Doppel Thomas Weihmayer/Joachim Kirchner im Match-Tiebreak punkteten. In der neuformierten „Dritten“ holten Bernd Pfab und Martin Reisacher sowie das Doppel Gregor Zoller/Pfab die Punkte zum 3:3-Unentschieden in Offingen. Die Herren 55 unterlagen Füssen 3:6 (Punkte: Hermann Schädle, Gerhard Ehnle, Schädle/Manfred Selzle). Drei Duelle wurden im Match-Tiebreak abgegeben. Ihre ersten Punkte sicherten die Junioren. David Meier sicherten den entscheidenden Punkt im Doppel zum Remsi der „Ersten“ in Donauwörth. Korbinian Weißenrieder und Tobias Kränzle steuerten zwei Siege zum Unentschieden der „Zweiten“ gegen Balzhausen bei.

Weitere Ergebnisse: Herren II – Bubes-heim 1:8; Knaben 14 – Schretzheim 0:6

Themen Folgen