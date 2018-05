Herren in Schwabens Topliga

vor 6 Min.

Tennis: TC Dillingen legt am Donnerstag bei Schießgraben Augsburg los. Herren 30 haben ihr Bezirksliga-Auftaktmatch in Diedorf bereits 6:3 gewonnen.

Von Ute von Egloffstein

Das Ziel ist klar – alle Tennis-Teams des TC Dillingen wollen sich in der gerade eröffneten neuen Saison in ihren jeweiligen Spielklassen halten. Es gibt einige Neuzugänge, etwa die Gebrüder Konrad aus Günzburg sowie Filip Janczycki aus Rain/Lech, die die bewährten Dillinger Spieler der vergangenen Jahre unterstützen werden.

Diesen Donnerstag legt die erste Herrenmannschaft in der höchsten schwäbischen Spielklasse, der Bezirksliga, mit dem Match beim TC Schießgraben Augsburg los. Am Sonntag starten die Dillinger Mannschaften auf heimischer Anlage. Um 10 Uhr verspricht das Dull mit Blau-Weiß Neu-Ulm in bester Aufstellung hochklassiges Herrentennis und viele Zuschauer.

Bereits am vergangenen Samstag war das Auftaktspiel der Herren 30 in der Bezirksliga. Die Mannschaft konnte beim TC Diedorf mit 6:3 die ersten Punkte einfahren. Auch die Jugendmannschaften hatten bereits ihr Debüt. Die Junioren des TC Dillingen gewannen ungefährdet in der Bezirksklasse II gegen Offingen. Das 6:0 erarbeiteten sich Leon Pfeiffer, Yannick Gastl, Phil Semelink und Jacob Koch.

Die Juniorinnen – eine Spielgemeinschaft mit dem BSC Unterglauheim – verloren hingegen unglücklich gegen den TSV Offingen in der Bezirksklasse II. Nach ihren verlorenen Einzeln wollten Alina Schweyer und Sina Baur die Punkte im Doppel einholen und unterlagen aber unglücklich mit 7:10 im Tiebreak. Melina Reiner und Hong Hanh Pham gewannen souverän ihre Einzel und mussten sich im Doppel geschlagen geben. Die Bambini, in Spielgemeinschaft mit Hausen, kämpften in der Bezirksklasse I gegen die SG Mauerbach tapfer, hatten aber nicht das Glück des Tüchtigen auf der Seite. Timo Gehringer, Jaris Laube, Simon Johan und Matthias Rinner unterlagen, den Ehrenpunkt holte Simon Johan.

