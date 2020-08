17:50 Uhr

Hitzler-Sieg beim CEI* in Tschechien

Belinda Hitzler gewann auf Sharifa in Tschechien.

Pferdesport: „Bayerische“ der Distanzreiter in Dillingen fällt aber aus.

Von Holger Kopf

Auch im Pferdesport ist in Corona-Zeiten von Corona der Wettkampfbetrieb nur eingeschränkt möglich. Diese Erfahrung machten auch die Dillinger Distanzreiterinnen rund um die national und international erfolgreiche Belinda Hitzler. So mussten die beiden Ritte, die Anfang August auf dem Plan stand, abgesagt werden – insbesondere die bayerische Meisterschaft.

„Wir wollten die Bayerische in Dillingen zu einem tollen Event für Jung und Alt machen, mit den vorgegebenen Auflagen wäre davon allerdings aber nicht viel übergeblieben. Die Gesundheit der Teilnehmer und Besucher geht hier natürlich vor“, zeigt sich Hitzler enttäuscht und einsichtig zugleich.

Stute aus eigener Zucht

Trotzdem verzichtete die ehemalige deutsche Meisterin nicht komplett auf den Wettkampf. Mitte August begab sie sich mit ihrer Crew, Ehemann Stephan Schelldorf und Tochter Emily, nach Tschechien. In Chlumec Nad Cidlinou nahm Hitzler an einem internationalen CEI* (Concours d’Endurance International) über 100 Kilometer teil. Auf der abwechslungsreichen Strecke war ihr, bei hochsommerlichen Temperaturen, am Ende der Sieg nicht zu nehmen. „Die elfjährige Stute Sharifa aus eigener Zucht hatte über die gesamte Strecke keinerlei Probleme. Alle tierärztlichen Untersuchungen zeigten optimale Werte“, lobt Belinda Hitzler ihre vierbeinige „Partnerin“.

Weitere Ritte werden dieses Jahr national und international folgen, allerdings geht allen Teilnehmern das Miteinander vor, während und nach dem Wettbewerb ab. In der Hoffnung auf eine Normalisierung im nächsten Jahr, haben die erfolgreichen Distanzreiterinnen aus Dillingen-Fristingen auch wieder eigene Ritte in Planung.

Themen folgen