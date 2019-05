00:03 Uhr

Hochs und Tiefs im Wechsel

Alle Herren-Mannschaften des TC Dillingen gehen am zweiten Spieltag leer aus. Die Junioren I und Knaben bleiben dagegen ungeschlagen

Von Ute von Egloffstein

Die Tennis-Herren 30 des TC Dillingen gingen nach ihrem Auftaktsieg als Landesliga-Tabellenführer ins Heimspiel gegen den TC Seefeld – und als 1:8-Verlierer wieder heraus. Die Mannschaft trat ersatzgeschwächt an, schlug sich dann weit unter Wert und hatte am Ende auch noch Pech in Tiebreaks. Den Ehrenpunkt holte Tobias Uhl bei seinem Comeback in zwei Sätzen mit 6:2 und 6:3.

Ähnlich erging es den Herren I in der Bezirksliga gegen die Gäste vom Bodensee, dem TC Wasserburg. Auch hier fielen Spieler aus. Youngster Leon Pfeiffer konnte im Einzel punkten: Er drehte das Match nach 2:6 noch mit 6:1 und letztendlich 10:3 sehr klar. Auch im Doppel siegte er an der Seite von Filip Janczycki. Dennoch musste die Begegnung mit 2:7 zu klar an die Gäste abgegeben werden. Die Herren II unterlagen mit einer dünnen Personaldecke beim TC Wertingen III 1:8. Hier gelang Marcus Koch der Ehrenpunkt in drei Sätzen.

Die Junioren siegten auch beim zweiten Saisonspiel gegen den TSV Welden. Leon Pfeiffer und Phil Semelink gewannen im Match-Tiebreak, Jacob Koch sowie David Meier in zwei Sätzen. Pfeiffer/Koch sorgten im Doppel für den 5:1-Endstand. Ebenfalls mit einem 5:1-Erfolg kehrten die Knaben vom TC Aichach heim (Punkte: Adrian Calvano, Julian Ziegler, Timo Gehringer, J. Koch/Gehringer, Calvano/Ziegler). In Riedlingen siegten auch die Juniorinnen 5:1 – dank Erfolgen von Alina Schweyer, Melina Reiner, Lara Baur, Schweyer/Baur und Ziegler/Reiner. Die weiteren Jugendteams unterlagen – erneut auch die Mädchen gegen die TeG Memmingen in der Bezirksliga. Der Teamspirit passte, konnte aber ein 0:6 nicht verhindern. Julia Finster schrammte im Match-Tiebreak knapp am Ehrenpunkt vorbei. Die Junioren II unterlagen mit ihren Teamkollegen des TSV Wittislingen gegen den FC Gundelfingen. Hier sorgte Korbinian Weißenrieder in drei Sätzen für den Ehrenpunkt. Die Bambini 12 kehrte aus Deiningen ebenfalls mit einer 1:5-Niederlage heim. Luis Pfeiffer siegte im Match-Tiebreak 10:7. Foto: Leitenstorfer

