Höchstädter Tennis-Damen nach 4:5 „nur“ Vizemeister

Tennis-Punktrunde: Höchstädts Damen 40 verspielen ihre Landesliga-Aufstiegschance knapp.

Mit besten Aussichten auf den Aufstieg in die Landesliga trafen die Höchstädter Tennis-Damen 40 im letzten Saisonspiel daheim auf den SV Bergheim. Beide Mannschaften waren bis bislang ungeschlagen und die Spannung groß. Nach verlorenen Match-Tiebreaks von Silvia Kölle und Birgit Eser punkteten Kirsten Weber, Katrin Anzenhofer und Michaela Prange zum 3:3-Zwischenstand vor den Doppeln. Hier setzte sich aber nur die Paarung Weber/Däubler durch, sodass die Partie mit 4:5 verloren ging – und die SSV sich mit dem Bezirksliga-Vizetitel zufriedengeben musste.

Rang fünf für Höchstädter Herren II

Die Herren II verloren beim Tabellenersten der Kreisklasse 2, Dillingen II, mit 1:8. Trotz einiger Gefühlsausbrüche der Gastgeber auf dem Platz blieben die Höchstädter ruhig und kämpften um jeden Punkt. Mit platzierten Topspin-Bällen behauptete sich Thomas Ebermayer zunächst gut, unterlag jedoch im Match-Tiebreak 5:10. Auch die weiteren Einzel gingen verloren. Wegen konditioneller Schwierigkeiten eines Dillingers und dadurch bedingter Aufgabe ging das Zweier-Doppel als einziger SSV-Sieger vom Court. Ebermayer/Vatter gaben sich erst im Match-Tiebreak. In der Tabelle belegen die Höchstädter Endrang fünf.

Die Herren 40 und die Damen II feierte dagegen zum Saisonende noch einen Sieg. Die Herren 40 hatten den TC Meitingen zu Gast. Nach vier erfolgreichen Einzeln von Lemmert, Keller, Anzenhofer und Kuhlins galt es, auf jeden Fall noch ein Doppel zu gewinnen. In einem knappen Zwei-Satz-Match unterlagen Lemmert/Wiest (5:7, 5:7). Auch Hingst/Mittring mussten sich hart umkämpft 5:7, 3:6 beugen. Das Doppel Keller/Anzenhofer sicherte jedoch den entscheidenden Punkt zum 5:4-Erfolg. In der Bezirksliga-Tabelle belegen die SSV-Herren 40 den soliden dritten Platz.

SSV beweist Kampfgeist

Die Damen II wurden in der Kreisklasse 3 vom BC Schretzheim II empfangen. Jana Strobel bewies Kampfgeist und setzte sich im Match-Tiebreak durch (6:4, 3:6, 10:5). Zudem triumphierten Julia Däubler und Katharina Scharff in ihren Einzeln. In den Doppeln sorgten Veh/Däubler nochmals für Nervenkitzel, gewannen aber schließlich mit 6:0, 5:7 sowie 10:7 im Match-Tiebreak. Das Duo Strobel/Scharff hingegen ließ von Beginn an nichts anbrennen und verbuchte ein glattes Ergebnis von 6:0/6:1. Dadurch sicherten sich die Damen II Tabellenplatz zwei.