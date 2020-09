vor 19 Min.

Höchstädt muss sich noch gedulden

Wegen der Corona-Vorschriften wird das Spiel der SSV verschoben. In Lauingen und Glött präsentieren sich neue Trainer

Nach langer Zwangspause starten die beiden Kreisligen, in denen insgesamt sieben Mannschaften aus dem Landkreis vertreten sind.

Kreisliga Nord

Der BCS hat in der Vorbereitung zahlreiche Freundschaftsspiele absolviert und jeder Spieler hatte die Chance sich zu beweisen, zudem haben die Neuzugänge Nsouli ( FC Lauingen) und Behringer ( FC Gundelfingen U23) den Konkurrenzkampf belebt. Im Moment liegt der BCS auf dem zwölften Platz, dem Relegationsplatz. Diesen wollen die Kleeblätter schnellstmöglich verlassen, und den Klassenerhalt sichern. Trainer Markus Zengerle: „Gleich zu Beginn, nach der langen Pause, gegen den Tabellenführer zu starten, ist natürlich keine leichte Aufgabe. Wenn wir an die Leistungen von den letzten Punktspielen im Winter kommen, dann könnte etwas Zählbares rausspringen.“ Die Reimlinger gehen am Sonntag (15 Uhr) als klarer Favorit an den Start, sie führen die Tabelle an und haben den besten Angriff der Liga. Dominik Kohnle hat alleine 25 Treffer erzielt und ist der beste Stürmer der Liga. (mü)

Hinspiel: 3:2-Sieg für Reimlingen.

Aufgrund eines mehrtägigen Tennisturniers (siehe Bericht auf Seite 30) musste das Heimspiel der Rothosen gegen den Aufstiegsanwärter SV Wörnitzstein-Berg auf den 14. März 2021 verschoben werden. Ein zeitgleiches Stattfinden zweier Veranstaltungen unter Einhaltung der gültigen Corona-Vorschriften hätten die SSV-Verantwortlichen im Hinblick auf die Kabinensituation nicht gewährleisten können. Schlusslicht Höchstädt startet nun am Sonntag, 27. September, mit einem Auswärtsspiel bei der SpVgg Altisheim in den Punktspielbetrieb. (her)

„Wir wissen nicht genau, was wir drauf haben“, sind Kicklingens Sportleiter Peter Reschnauer und Trainer Peter Piak nach nur einem Testspiel gespannt, wie sich ihre Truppe nach der langen Pause gegen das Schlusslicht schlägt. (her)

Hinspiel: 3:1-Auswärtssieg für Kicklingen

Als Außenseiter reist der SV Holzheim zum Tabellenvierten. Sportleiter Tobias Ott spricht von einem schweren Auftaktprogramm des SVH. „Wenn wir aus den ersten vier Spielen vier Punkte holen, wäre ich nicht unzufrieden. Ein Remis beim Bezirksliga-Absteiger wäre dabei ein guter Anfang. (her)

Hinspiel: 1:3-Niederlage für SV Holzheim

Kreisliga West

Erstmals bei einem Pflichtspiel steht Lauingens neues Trainerduo Sachs/Resselberger an der Bande. Mit Jettingen erwartet den FCL eine äußerst schwierige Aufgabe, denn der VfR wird mit seiner jungen, spielstarken Mannschaft sicherlich noch ein Wort um den Aufstieg in die Bezirksliga mitsprechen. Nach durchwachsener Vorbereitung gilt es für den FCL, die Gäste über die volle Distanz am Spielaufbau zu stören und die Möglichkeiten konsequent zu nutzen. Simon Weber und Elias Griener stehen nicht zur Verfügung. Hinter Fabian Kraus, Stefan Pertler und Stefan Winkler stehen noch Fragezeichen. (joh)

Hinspiel: 3:0 für Jettingen

Für Glötts Neutrainer Markus Rickauer ist es das erste Pflichtspiel im Lilienstadion. Der 34-Jährige hat in der Vorbereitung vieles umgekrempelt. Was beim alten geblieben ist, ist der zu kleine Kader. Auch zum Auftakt müssen Rickauer und Eggle einen dezimierten Kader auf den Platz schicken. Urlauber und verletzte Stammkräfte stellen die Coaches vor eine große Herausforderung. Gegen die offensivstarken Gäste gilt es in erster Linie nach hinten gut zu arbeiten. (RÖB)

Es fehlen: Daferner, Käßmeyer (beide Urlaub), Taner (Muskelverletzung), Seifried (erneute Pause wegen Knieproblemen); Fraglich: Schrettle, Forster (angeschlagen)

Gundelfingen U23 – Türk Günzburg Die Generalprobe hat der Tabellenzweite ordentlich verpatzt, gegen den Nord-Kreisligisten SV Donaumünster setzte es für den FCG eine 1:3-Niederlage. „Da muss sich jeder selbst an die Nase fassen und braucht Fehler erst gar nicht beim Nebenmann suchen“, war Coach Florian Strehle hinterher sichtlich „angefressen“ – und hofft nun auf eine Trotzreaktion gegen Türk GB Günzburg. (wab)

Hinspiel: Punkteteilung (1:1)

Foto: Karl Aumiller

Themen folgen