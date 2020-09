vor 52 Min.

Höchstädter Re-Start nach vier Testspielsiegen

Fußball-Kreisliga: Einer von zwei weiteren Neuzugängen darf gegen Altisheim-Leitheim schon ran.

Dem gastgebenden Achten SpVgg Altisheim-Leitheim gelang vor Wochenfrist in der Fußball-Kreisliga Nord ein 3:0-Auswärtssieg beim TSV Hainsfarth. Auch die beim Re-Start vor Wochenfrist noch spielfreien Höchstädter befinden sich in guter Verfassung und gewannen ihre letzten vier Tests ( Dillingen 3:2, Lauingen 5:1, Wiesenbach 3:1, Großkötz 2:0). Sechs Punkte fehlten ihnen auf den Relegationsplatz, sieben auf Elften Schretzheim. Die Kicker von Coach Ümit Tosun stecken lange noch nicht auf, bis zur Winterpause will der Vorletzte auf Schlagdistanz an die Konkurrenz heranrücken. Dabei helfen sollen zusätzlich zum im DZ/WZ-Sommercheck vorgestellten Kader die beiden späten Neuzugänge Ivan Grgic (Mittelfeld, KSV Trenk Augsburg) und Buba Jabbie (Sturm, SSV Peterswörth), wobei Jabbie noch nicht spielberechtigt ist. (JOEB)

Fraglich: Pawel Moltschanow (Leiste); Hinspiel: 2:4-Heimniederlage der SSV

Holzheim – Oettingen

Aufsteiger Oettingen hat nicht nur das Hinspiel klar gewonnen, sondern hält auch Kontakt zur Spitzengruppe. Aufsteiger SVH dagegen müht sich am anderen Tabellenende um den Anschluss an die Nichtabstiegsplätze. Bei der jüngsten 1:2-Niederlage in Donaumünster zeigte die Lipp-Truppe gute Ansätze, was Hoffnung auf Heimpunkte macht. (dz)

Hinspiel: 4:0 für Oettingen

Riedlingen – Schretzheim

Nach der starken Teamleistung samt verdienten Remis gegen Tabellenführer Reimlingen geht es am Sonntag zum Schlusslicht nach Riedlingen. Mit Kapitän Jakob Feistle und Angreifer Marco Gerold schafften es zwei Kleeblätter in die Elf der Woche des 18. Spieltags – das macht Hoffnung für dieses wichtige Partie im Kampf um den Klassenerhalt. BCS-Trainer Markus Zengerle: „Riedlingen konnte beim 3:3 in Kicklingen auch gegen eine Mannschaft aus der vorderen Tabellenregion punkten. Leicht wird die Aufgabe für uns mit Sicherheit nicht.“ Riedlingens Kapitän Michael Nothofer traf doppelt – auf ihn muss der BCS besonders aufpassen. (MDA)

Hinspiel: 5:3-Heimsieg des BCS

Möttingen – Kicklingen-F.

Beide Kontrahenten kehrten mit einem Remis in die Punktrunde zurück. Während Möttingen nicht über ein 1:1 in Maihingen hinauskam, kassierten die Kicklinger vor 160 Zuschauern in der heimischen Bertenau dass 3:3 erst in der dritten Minute der Nachspielzeit – aus einer vermeintlichen Abseitsstellung heraus. Unterm Strich hatten sich die aufopferungsvoll kämpfenden Gäste aber das Remis verdient. Kicklingen hat nach der knappen 1:2-Hinspielniederlage noch eine Rechnung mit Möttingen offen. SVK-Trainer Peter Piak will im dritten Spiel seit November vergangenen Jahres den ersten Dreier. (TOHI)

Hinspiel: 2:1-Auswärtssieg Möttingens

Kreisliga West

GW Ichenhausen – FC Lauingen

Der FCL unterlag beim Re-Start daheim dem Aufstiegsaspiranten Jettingen 0:4, Ichenhausen schaffte ein 2:2-Remis in Glött. Grün-Weiß rangiert mit zwei Punkten hinter Lauingen auf Rang elf, hat aber drei Spiele weniger ausgetragen. Gefahr droht vom GW-Sturmduo Marc Sirch/Denis Mehic. Die beiden Angreifer erzielten zusammen 27 von insgesamt 40 Ichenhausener Toren. Das FCL-Trainerduo Sachs/Resselberger hofft auf eine bessere Chancenverwertung seines Teams. Definitiv fehlen wird im am Sonntag Simon Weber, hinter dem Einsatz von Kapitän Fabian Kraus steht noch ein Fragezeichen. (JOH)

Hinspiel: 3:2-Heimsieg des FCL

Reisensburg-L. – Glött

Alles andere als zufrieden war SSV-Coach Markus Rickauer mit dem Auftritt gegen GW Ichenhausen: „Gegenüber den letzten Testspielen war das für uns mit Sicherheit ein Rückschritt. Gegen Reisensburg müssen wir uns in einigen Bereichen deutlich steigern.“ Er muss am Sonntag in Reisensburg erneut auf etliche Spieler verzichten. Besonders bitter ist dabei der Ausfall von Stürmer Bernd Forster (Diagnose Kreuzbandriss), der in den Tests seine Qualitäten zeigte. Glötts Angriffshoffnungen ruhen damit auf Dominik Wohnlich. Kapitän André Daferner stößt wieder zum Team. Besonders achtgeben müssen die Lilien auf SG-Goalgetter Patrick Hartmann, der mit elf Treffern zu den besten Stürmern der Liga zählt. (RÖB)

Es fehlen: Käßmeyer (Urlaub), Taner (Muskelverletzung), Forster (Kreuzbandriss), Ehrlich (verletzt), B. Waidele (gesperrt); Hinspiel: 4:1-Heimsieg der Lilien

spielfrei:

FC Gundelfingen U23

