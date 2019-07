vor 40 Min.

Höchstädter Sieger

Herren triumphieren gegen Weisingen

Von Julia Däubler

Die Herren I der SSV Höchstädt empfingen den TC Weisingen. Im ersten Durchgang triumphierten Robert Vukusic, Andreas Kraus (6:2/ 2:6/ 13:11), Frank Müller (6:0/ 6:0) und Tim Holzner (6:3/ 7:5). Der Zwischenstand von 4:2 ließ die Heimmannschaft entspannt in die Doppel starten. Im zweiten Durchgang holten die Höchstädter alle drei Doppelpartien nach Hause und sicherten sich so das 7:2.

Die Herren II gastierten beim FC Gundelfingen. Jens Friedel konnte sich seine Einzelpartie im Satztiebreak sichern (6:2/7:6) und Thomas Ebermayer und Oliver Maneth holten im Doppel nach drei Sätzen den zweiten Punkt für die Höchstädter (7:5/ 1:6/ 10:7). Die Herren 40 trafen in der Bezirksliga auf den TC Meitingen. In den Einzeln kämpften sich Anton Keller und Marcus Wiest erfolgreich durch den Matchtiebreak (2:6/ 6:3/ 10:7 und 6:1/2:6/10:4), während Claudius Hingst seinem Gegner deutlich überlegen war (6:2/ 6:0). Der Spielstand nach den Einzeln lautete 3:3, es blieb also spannend. Im zweiten Durchgang konnten Stefan Lemmert und Anton Keller sowie Wolfgang Mittring und Michael Gehringer jeweils noch einen Punkt einholen, sodass am Ende der 5:4-Sieg perfekt war. Die erste Damenmannschaft schlug gegen den BSC Unterglauheim auf. In den Einzeln konnte sich Anja Kramer im Matchtiebreak durchsetzen (6:4/5:7/10/8) und im Doppel waren Vanessa Weber und Anja Kratzer siegreich – 2:7. Die zweite Damenmannschaft hatte TSV Buttenwiesen zu Gast. Im ersten Durchgang sicherten Eva Steckeler (7:6/4:6/10:5) und Jana Strobel (6:0/6:0) zwei Punkte. Später konnten Julia Däubler und Katharina Scharff ihr Doppel siegreich beenden und das Unentschieden gegen den Tabellendritten sichern.

Die Mannschaft der Herren 50 schlug beim TC Dasing auf. Franz Vatter, Wilhelm Bosl, Thomas Däubler, Reimund Neumann und Heinz Herb marschierten souverän durch ihre Einzel- und Doppelpartien und sorgten für den 6:0-Sieg.

Die SSV-Damen 50 liefen in der Bezirksklasse 2 gegen TSV 1871 Augsburg auf. In den Einzeln siegte Gerda Mayer im Matchtiebreak (3:6/6:3/10:7) und im Doppel konnte sie zusammen mit Erna Fackler noch einen Punkt für die SSV einfahren. Foto: Lienert

