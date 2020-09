vor 17 Min.

Immer die Ruhe bewahren

Plus Fußball-Sommercheck: Mit verstärktem Kader will sich der BC Schretzheim schnell aus der Kreisliga-Abstiegszone verabschieden. Abteilungsleiter Christian Seiler bittet um Geduld.

Von Günther Herdin

In unserem heutigen Fußball-Sommercheck schauen wir uns den BC Schretzheim aus der Kreisliga Nord etwas genauer an. Die Kleeblättler hoffen ebenso wie viele andere Vereine in der Region, dass es nach der Corona-Pause endlich weitergeht.

Soll & Haben

Mit sechs Punkten Vorsprung auf einen direkten Abstiegsplatz stehen die Schretzheimer mit 18 Zählern auf dem drittletzten Rang der Tabelle. Das würde am Ende der Saison die Relegation bedeuten. „Uns war von Anfang an klar, dass es eine schwere Saison werden würde“, gibt Abteilungsleiter Christian Seiler offen zu. Schließlich habe man mit einem Durchschnittsalter von 22,87 Jahren die jüngste Mannschaft der gesamten Liga. Fünf Siegen und drei Unentschieden stehen neun Niederlagen gegenüber, mit lediglich 22 Treffern weist der BCS den schwächsten Angriff der gesamten Spielklasse auf.

Hin & Weg

Bereits im Dezember schloss sich der ehemalige Spielertrainer des FC Lauingen, Markus Nsouli, dem Traditionsklub aus dem Dillinger Osten an. Im Sommer kam mit Jonas Behringer vom FC Gundelfingen ein Angreifer hinzu. Ferner rückten aus dem eigenen Nachwuchs David Merath, Marvin Nothofer, Gabriel Scharf, Karl Stetter, Jakob Minnich und Jonas Seiler in den Seniorenkader auf. Für Spartenchef Christian Seiler sind aber auch Nico Hergöth und Arkadius Maczurek nach ihren langen Verletzungspausen Neuzugänge. „Sie sind wieder fit und werden uns sicherlich verstärken“, so der Abteilungsleiter. Abgänge gab es keine, jedoch legt Dominik Oberfrank eine Pause ein und hat Raphael Herreiner seine Karriere beendet.

Team & Chef

Der Vertrag mit dem im Sommer 2019 gekommenen Trainer Markus Zengerle wurde bis zum Ende der abgebrochenen Saison verlängert. Holger Duderstadt kümmert sich weiter um die Torhüter. Der bisherige Sportleiter Peter Aust steht aus beruflichen und privaten Gründen derzeit nur beratend zur Verfügung. „Wir telefonieren mindestens zweimal pro Woche“, möchte Christian Seiler die Ratschläge seines Freundes nicht missen. Einen Engpass gibt es derzeit bei den Betreuern. Sophie Wiedemann zieht es beruflich nach Bulgarien, Franz Sehr fällt krankheitsbedingt aus. „Es ist nicht leicht, da jemanden zu finden“, lamentiert Seiler.

Glücks- und Sorgenkinder

Die beiden Neuzugänge Markus Nsouli und Jonas Behringer bezeichnet Christian Seiler als „Glückskinder“, da sie mit ihrer Klasse der Mannschaft definitiv helfen würden. Sorgenkind der Kleeblättler bleibt Fabian Rechthaler. Er fehlt nach einem Kreuzbandriss nun schon eineinhalb Jahre.

Test & Taktik

Licht und Schatten zeigten die Schretzheimer in den bisherigen sechs Testspielen. Guten Leistungen wie zum Beispiel beim 2:0 gegen Donaumünster folgte zwei Wochen später unter anderem eine 1:4-Niederlage gegen Unterringingen. „Unser Tiefpunkt“, resümiert Funktionär Seiler. Zuletzt ging es wieder aufwärts. „Wir müssen einfach die Ruhe bewahren“, ist Seiler überzeugt, dass sein Team konstanter wird als zum Saisonstart, als es fünf Niederlage in Folge gab. Taktisch sei man sehr variabel, wobei Trainer Zengerle ein 4-3-2-1-System gerne bevorzugt.

Re-Start & Ziel

Sollte für den Re-Start endlich grünes Licht gegeben werden, hieße der erste Gegner FSV Reimlingen, der Spitzenreiter. Den Relegationsplatz möchten die Schretzheimer so schnell als möglich loswerden. Am Ende, so Abteilungsleiter Christian Seiler, wolle man sich mit dem Klassenerhalt belohnen. Am Liga-Pokal nimmt der BCS gerne teil, „gewinnen werden wir diesen wohl nicht“, schätzt Seiler in diesem Wettbewerb die Chancen seines Teams realistisch ein.

Prognose

Wenn der BC Schretzheim durch die Verpflichtung von Stürmer Jonas Behringer im Angriff endlich etwas gefährlicher wird, sollte Klassenerhalt kein Problem sein. Wenn nicht, muss wohl bis zum letzten Spieltag gezittert werden.

