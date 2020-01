vor 21 Min.

In Unterzahl Moral bewiesen

HSG Lauingen-Wittislingen erkämpft in Schwabmünchen noch das Remis

27:27-Unentschieden hieß es am Ende einer äußerst spannenden Bezirksoberliga-Partie zwischen dem gastgebenden TSV Schwabmünchen und der HSG Lauingen-Wittislingen. Im ersten Spiel 2020 zeigten sich von Beginn an beide Mannschaften entschlossen, erfolgreich ins Jahr zu starten. So entwickelte sich eine ausgeglichene Begegnung zwischen den Tabellennachbarn.

Zunächst schien es so, als ob sich die Hausherren, die in eigener Halle bis auf das Spiel gegen Spitzenreiter Göggingen noch verlustpunktfrei waren, etwas absetzen könnten. Dann stabilisierten jedoch die Donautaler ihre Abwehr und gingen ihrerseits bis zur Pause mit zwei Toren in Führung. Noch in der Halbzeit lobte HSG-Coach Markus Sandtner die Mannschaft für die starke Leistung in der ersten Hälfte und appellierte gleichzeitig, dass „man nun keinesfalls auch nur geringfügig nachlassen darf“. Auch der Start in die zweite Halbzeit brachte keine Veränderungen auf der Anzeigetafel, ehe die Gäste, geschwächt durch Unterzahlsituationen, die Führung beim 20:19 abgaben. Als Schwabmünchen zehn Minuten vor Schluss mit 25:22 in Front lag, schwanden die Hoffnungen der Gästefans auf einen Überraschungssieg. Doch die HSGler zeigten Moral und waren entschlossen, nicht umsonst die weite Anreise angetreten zu haben. Sie holten Tor um Tor auf und glichen noch zum gerechten 27:27 aus. In der Tabelle fällt die Spielgemeinschaft dennoch einen Platz zurück, da Konkurrent Bobingen gewinnen konnte.

Spielfilm: 6:5, 8:9, 12:14 – 16:18, 25:22, 27:27

HSG TVL-Wittislingen: Rommel, Biller; Maier Ma. (4 Tore/4 Siebenmeter); Egger (1), Wittlinger (1), Soderer (1), Maier Mi. (7/1), Märkl (2), Kinzler (9), Wenger (2), Wendland

Die HSG-Herren II kassierten zum Jahresauftakt eine herbe 16:30-Klatsche beim ungeschlagenen Tabellenersten TSV Göggingen II. (chr)

Themen folgen