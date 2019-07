vor 40 Min.

In Wellbrocks Welle

Aktive der SG Gundelfingen machen bei der 2,3 Kilometer langen Lindauer Bodensee-Querung mit – und stellen unter anderem die Siegerin der Altersklasse 70

Von Charlotte Joas

Während der neue deutsche Schwimm-Star Florian Wellbrock bei der WM in Südkorea auf langen Strecken zwei Goldmedaillen erkämpfte, lockte die 17. Lindauer Seequerung vom Strandbad Eichwald zum Römerbad auch in diesem Jahr wieder die Wettkampf- und Freizeitschwimmer der SG Gundelfingen an.

Schnellste der Gundelfinger beim 2,3 Kilometer langen Bodenseeschwimmen war Franziska Joas (Jahrgang 1993) in 37:26,65 Minuten als Siegerin der Altersklasse 25. Knapp sieben Sekunden nach ihr erreichte Lukas Stöss (1993) als Zweiter seiner Altersklasse das Ziel. In der Juniorinnenwertung belegte Mareike Wolf (2000) den zweiten Platz vor Paula Finger (2001). Vierte Ränge erschwammen sich Alexander Bachmann (1992), Maurice Kewitz und Charlotte Joas (beide 1996). Hanna Fetzer (1996) wurde Siebte. Mit im Team war auch Matthias Büsing (2001), der für Delphin 03 Augsburg startete und Silber seiner Altersklasse holte.

Als Schwimmer ohne Wettkampflizenz gingen Ilona Bartelt, Moritz Herkner, Stefan Reisgies, Angelika und Robert Holzapfel an den Start. Ilona Bartelt hat das Freiwasserschwimmen bei ihren Aufenthalten an der Ostsee schätzengelernt. Sie absolvierte die Strecke im Bodensee mittlerweile zum zweiten Mal und stand auch dieses Jahr ganz oben auf dem Siegerpodest – nach 1:27:14 Stunden in der Altersklasse 70. Stefan Reisgies schlug als Erster der AK 60 an (44:41 Minuten), sein Sohn Moritz Herkner als Vierter der AK20 (47:12).

Angelika (41:09) und Robert Holzapfel (36:22) blicken als Triathleten nun schon auf 30 Jahre Freiwasserschwimmen zurück und siegten jeweils in der AK 50. Aktive SGG-Lizenzschwimmer, Triathleten und Freizeitschwimmer von fünf bis über 70 Jahre holen sich ihre Form im Gundelfinger Hallenbad.

