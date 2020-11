17:49 Uhr

In Wertingen fast wie bei den „Großen“

Wie früher bei den „Großen Bayern“: Die F-Junioren des Rekordmeisters aus München hatten einen Spieler in „Dante-Optik“ in ihren Reihen – mit großartiger Haarpracht. An der Seitenlinie im Hintergrund beobachtet Wertingens U9-Trainer Dieter Hurler das sportliche Geschehen beim Freundschaftskick auf dem Judenberg.

Freundschaftsspiel: U9 des TSV Wertingen stimmt sich im Olympiastadion auf den Kick gegen Bayern München ein.

Von Michael Thiel

Es war ein tolles Event für die F-Juniorenfußballer des TSV Wertingen. Am Samstagmittag war wie bereits berichtet die U9 des FC Bayern München zu Gast auf dem Wertinger Judenberg. Nachdem vor wenigen Wochen in einem kleinen Turnier die SpVgg Unterhaching und der FC Augsburg dort aufliegen, gelang den Verantwortlichen des TSV nun, dass auch der FC Bayern den Zusamstädtern einen Besuch abstattete. Am Ende der dreimal 20 Minuten Spielzeit stand eine ehrenvollen 1:7-Heimniederlage.

Am Tag vor der Partie besichtigten die Wertinger Kicker das Münchner Olympiastadion, um sich auf die Partie gegen die Jugend des deutschen Rekordmeisters einzustimmen. Am Spieltag selbst herrschten angenehmste Temperaturen mit strahlendem Sonnenschein. So war auch der Zuschauerandrang groß, wurde aber im Rahmen der Corona-Bedingungen eingehalten. Die Anspannung und Vorfreude der Kids war bereits beim Aufwärmen zu spüren. Wie bei den „Großen“ Kickern des TSV Wertingen in der Bezirksliga Schwaben Nord, durften beide Mannschaften unter den Klängen von AC/DC das Spielfeld betreten. Und alle Spieler wurden einzeln vom Stadionsprecher vorgestellt.

Wertingen hat die erste Chance

Die Wertinger Nachwuchskicker, die in ihrer Punktrunde souverän jedes Spiel gewinnen konnten, präsentierte sich stark und kamen auch zur ersten Torchance. Sie hielten durchaus gut dagegen. Es dauerte bis zur 11. Minute, ehe die Bayern den Führungstreffer erzielen konnten. In den zweiten 20 Minuten setzten sich die Gäste dann mit drei schnellen Toren auf 0:4 ab. Das Spiel war nach zwei Durchgängen aber noch nicht zu Ende, denn die beiden Mannschaften einigten sich, noch weitere 20 Minuten zu spielen.

Nach einem weiteren Gegentreffer gelang der Wertinger Ehrentor zum 1:5 – und dieses war durchaus sehenswert. Elias Kempter trat einen Freistoß mit toller Technik in den Winkel. Nach der Partie, die 1:7 endete, gab es noch das obligatorische Sieben-Meter-Schießen. Neben den Pokalen, die jeder Spieler überreicht bekam, sammelten die Wertinger eine Menge Erfahrung. Voller Freude und stolz traten die TSV-Kinder die Heimfahrt an. Denn nur wenige Fußballer können von sich behaupten, schon mal gegen den FC Bayern München gespielt zu haben …

